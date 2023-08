Maltempo in Piemonte, violento downburst su Torino nella notte | VIDEO

MeteoWeb

Un violento downburst ha colpito Torino nella notte: il capoluogo del Piemonte è stato interessato da un forte temporale con tempeste di tuoni e fulmini, pioggia torrenziale (fino a 40mm nella zona nord/occidentale della città) e raffiche di vento fino a 80km/h.

Impressionanti le immagini che testimoniano l’evento.

