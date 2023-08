Maltempo Lombardia: nuovi allagamenti nel Varesotto nel pomeriggio

MeteoWeb

Nuovi allagamenti ai sottopassi a causa del maltempo nel corso del pomeriggio nella provincia di Varese. Lo comunicano i Vigili del Fuoco, segnalando due casi nel comune di Casorate Sempione, due a Gallarate e uno a Marnate. In tre di questi, gli automobilisti bloccati all’interno delle autovetture sono stati soccorsi. In totale dalla mezzanotte di ieri alla centrale operativa del Comando sono giunte circa 200 richieste di intervento. Più di 15 gli automezzi impegnati sul territorio, con 45 Vigili del Fuoco suddivisi in otto squadre. La maggior parte delle chiamate sono per danni da acqua e tagli di piante.

