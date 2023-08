Maltempo Piemonte, grandinate e freddo anomalo: +14°C a Cuneo e Saluzzo, tuoni come bombe su Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il Piemonte dal primo pomeriggio di oggi. Al momento non si registrano criticità legate alle piogge: i quantitativi pluviometrici sono esigui, solo localmente superano i 20–25mm di pioggia cumulata, perchè i fenomeni sono brevi e sparsi a macchia di leopardo, quindi molto isolati e a brevi distanze ci sono zone completamente a secco e altre sotto i veloci nubifragi. Si tratta, però, di temporali molto violenti e pirotecnici, con forti tuoni, raffiche di saette e forti grandinate. A Torino sono in corso tuoni forti come bombe.

Le temperature sono crollate su valori molto freddi per il periodo, tipicamente autunnali. Siamo al 4 agosto, ma sembra fine ottobre in tutta la Regione con – in pieno giorno – appena +14°C a Cuneo e Saluzzo, +16°C a Pinerolo, +17°C a Carmagnola, Santena e Verolengo, +18°C a Moncalieri, Casale Monferrato e Domodossola, +20°C a Torino, Novara e Biella, +21°C ad Asti.

Maltempo, i forti temporali con grandine di oggi a Torino

Maltempo, nubi vorticose nel cielo di Ciriè

Maltempo, le grandinate in atto in Piemonte in queste ore

