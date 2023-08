Maltempo Spagna, il vento rompe gli ormeggi: transatlantico urta una petroliera a Maiorca

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal ciclone che investe anche l’Italia sta provocando danni e problemi in Spagna. Il forte vento, infatti, ha causato la rottura degli ormeggi del transatlantico Britannia nel porto spagnolo di Palma di Maiorca, nelle Baleari. La nave ha urtato contro la petroliera Castillo de Arteaga, attraccata all’estremo opposto della darsena. L’impatto ha danneggiato una fiancata della petroliera, senza tuttavia provocare perdite a mare. Non si sono registrati feriti.

Il transatlantico Britannia, omonimo del celebre yacht dei Windsor, opera per la compagnia croceristica inglese P&O Cruises ed è lungo 330 metri. Costruito nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, fu consegnato nel 2015 a P&O Cruises.

