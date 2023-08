Maltempo Veneto, downburst nel Trevigiano: alberi abbattuti e tetti scoperchiati tra Pieve di Soligo e Sinistra Piave | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La perturbazione atlantica, oltre al Friuli Venezia Giulia, ha colpito dalla tarda serata di ieri anche il Veneto. Tanta paura nella zona di Pieve di Soligo e Sinistra Piave, nel Trevigiano, tra alberi crollati sulle strade, scantinati finiti sott’acqua, tetti scoperchiati. Un downburst (intense raffiche di vento di tipo lineare) ha provocato gravi danni anche al verde ai capannoni di Farra di Soligo e Sernaglia della Battaglia.

Intenso downburst a Soligo (Treviso)

Temporale con grandine e vento a Col San Martino, nel Trevigiano

