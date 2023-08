Maltempo Veneto, Zaia: “colpite in particolare le province di Verona e Belluno”, diverse frane | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo “in atto anche sul Veneto ha colpito in particolare le province di Verona e Belluno, con precipitazioni intense e conseguenti frane superficiali“. Lo scrive sui suoi canali social il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Su tutti, spicca il dato pluviometrico di Peschiera del Garda, dove sono caduti 119mm di pioggia dalla mezzanotte. Segnaliamo anche: 99mm a Fonzaso, 96mm a Pedavena, 94mm ad Erbezzo, 86mm a Feltre, 79mm a Costalunga, 74mm a Marano di Valpolicella, 71mm a Nove, 69mm a Valstagna, 64mm a Santa Maria di Negrar, 59mm a Villafranca Veronese.

“A Cortina d’Ampezzo si è verificata una frana al Passo Tre Croci: per precauzione è stata liberata l’area di parcheggio dell’albergo Tre Croci ed è in corso l’evacuazione dell’hotel (70 persone) – aggiunge Zaia -. La strada regionale 48 Delle Dolomiti tra Rio Gere e Misurina risulta chiusa”.

“Sull’Alemagna in località Acquabona leggera frana sulla carreggiata, ma non si è reso necessario interrompere la viabilità. A Lozzo di Cadore frana lungo la strada di accesso a Pian dei Buoi con alcune persone attualmente isolate al rifugio Baion. A Negrar di Valpolicella frana con possibile interessamento della strada provinciale 34. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per alcuni allagamenti a Verona, Padova, Belluno e Treviso. La statale Gardesana tra Malcesine e Torbole è stata interrotta per alcune ore; i tecnici di Veneto strade l’hanno da poco riaperta a senso unico alternato. Chiusa per colata detritica la strada provinciale ‘di Sauris’ a Casera Razzo (Belluno), fino al confine con la provincia di Udine. A Venezia, alle 21:50, di oggi sono previsti 110 centimetri di acqua alta, con l’attivazione del sistema Mose“, ha concluso Zaia.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: