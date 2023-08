Melanzane: proprietà benefiche per l’intestino e idee in cucina

MeteoWeb

Le melanzane sono un alimento ricco di benefici e proprietà salutari. Sono una fonte preziosa di fibre, vitamine e minerali, tra cui la vitamina C, la vitamina K, il potassio e il folato. Sono povere di calorie e contengono antiossidanti come i composti fenolici, che possono contribuire alla protezione delle cellule dai danni causati dai radicali liberi. Contengono anche composti come la nasunina, che può avere effetti antinfiammatori e neuroprotettivi. Le fibre presenti nelle melanzane possono promuovere la salute digestiva, regolare i livelli di zuccheri nel sangue e favorire la perdita di peso. Tuttavia, è importante considerare il metodo di cottura, poiché assorbono olio facilmente.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità, ricette e info utili.

Cosa sono le melanzane

Le melanzane, conosciute scientificamente come Solanum melongena, appartengono alla famiglia delle Solanaceae. Sono originarie dell’Asia meridionale e sono coltivate in tutto il mondo. Le melanzane sono caratterizzate da una varietà di forme, dimensioni e colori, tra cui viola scuro, bianco, verde e persino giallo. La pianta è annuale e cresce come arbusto, con un fusto eretto che può raggiungere altezze variabili da 30 cm a oltre 150 cm, a seconda della varietà e delle condizioni di crescita. Le foglie sono grandi, lanceolate e dentate lungo i bordi, di colore verde intenso. La pianta produce fiori dalla forma simile a stelle, di solito di colore bianco o leggermente violaceo, con un centro giallo.

La pianta richiede temperature calde e cresce meglio in climi temperati o subtropicali. Ha bisogno di terreni ben drenati e ricchi di sostanze nutritive. Sono coltivate a partire dai semi, che vengono seminati in vasi o direttamente nel terreno. La pianta richiede cure adeguate, tra cui irrigazione regolare, concimazione e protezione da insetti e malattie.

Le melanzane sono solitamente raccolte quando raggiungono la giusta dimensione e colore, e il frutto si sente teso e soddisfacente al tatto. Sono utilizzate in cucina per preparare una vasta gamma di piatti, come lasagne, parmigiana di melanzane, curry, salse e molto altro.

Quali sono benefici e proprietà delle melanzane

Le melanzane vantano una serie di benefici per la salute grazie al loro contenuto nutrizionale e ai composti bioattivi. Ecco alcune delle principali proprietà:

Ricche di antiossidanti : contengono antiossidanti come i composti fenolici e flavonoidi, come la nasunina, che possono aiutare a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e invecchiamento precoce;

: contengono antiossidanti come i composti fenolici e flavonoidi, come la nasunina, che possono aiutare a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e invecchiamento precoce; Salute cardiovascolare : grazie al contenuto di potassio e antiossidanti, possono contribuire a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo, migliorando la salute del cuore e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari;

: grazie al contenuto di potassio e antiossidanti, possono contribuire a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo, migliorando la salute del cuore e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari; Controllo del peso : sono a basso contenuto calorico e ricche di fibre, che possono contribuire a una sensazione di sazietà più duratura, aiutando così nel controllo del peso e nella gestione dell’appetito;

: sono a basso contenuto calorico e ricche di fibre, che possono contribuire a una sensazione di sazietà più duratura, aiutando così nel controllo del peso e nella gestione dell’appetito; Salute digestiva : le fibre favoriscono la regolarità intestinale e il corretto funzionamento del sistema digestivo, prevenendo stitichezza e promuovendo una flora intestinale sana;

: le fibre favoriscono la regolarità intestinale e il corretto funzionamento del sistema digestivo, prevenendo stitichezza e promuovendo una flora intestinale sana; Salute Ossea : la presenza di minerali come il manganese e la vitamina K può sostenere la salute delle ossa e aiutare nella coagulazione del sangue;

: la presenza di minerali come il manganese e la vitamina K può sostenere la salute delle ossa e aiutare nella coagulazione del sangue; Gestione del glucosio : possono avere un impatto positivo sui livelli di zuccheri nel sangue grazie al loro contenuto di fibre, che aiuta a regolare l’assorbimento di zuccheri e a stabilizzare i livelli di glucosio;

: possono avere un impatto positivo sui livelli di zuccheri nel sangue grazie al loro contenuto di fibre, che aiuta a regolare l’assorbimento di zuccheri e a stabilizzare i livelli di glucosio; Sostegno immunitario : le vitamine e i minerali, in particolare la vitamina C, possono sostenere il sistema immunitario, aiutando il corpo a combattere le infezioni;

: le vitamine e i minerali, in particolare la vitamina C, possono sostenere il sistema immunitario, aiutando il corpo a combattere le infezioni; Proprietà antinfiammatorie : alcuni composti, come la nasunina e altri antiossidanti, possono avere proprietà antinfiammatorie e contribuire alla riduzione dell’infiammazione nel corpo;

: alcuni composti, come la nasunina e altri antiossidanti, possono avere proprietà antinfiammatorie e contribuire alla riduzione dell’infiammazione nel corpo; Salute del cervello : alcune ricerche suggeriscono che i composti presenti nelle melanzane, come la nasunina, potrebbero avere effetti benefici sulla salute del cervello e sulla protezione dai danni neuronali;

: alcune ricerche suggeriscono che i composti presenti nelle melanzane, come la nasunina, potrebbero avere effetti benefici sulla salute del cervello e sulla protezione dai danni neuronali; Cura della pelle: gli antiossidanti possono contribuire a mantenere una pelle sana, proteggendo le cellule dai danni causati dai radicali liberi e migliorando l’aspetto generale della pelle.

È importante ricordare che il consumo di melanzane dovrebbe essere parte di una dieta bilanciata e varia per massimizzarne i benefici per la salute.

Le controindicazioni

Anche se le melanzane vantano molti benefici per la salute, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Sensibilità alle solanaceae : appartengono alla famiglia delle Solanaceae, che include anche pomodori, peperoni e patate. Se siete sensibili o allergici a questa famiglia di piante, potreste avere una reazione avversa alle melanzane;

: appartengono alla famiglia delle Solanaceae, che include anche pomodori, peperoni e patate. Se siete sensibili o allergici a questa famiglia di piante, potreste avere una reazione avversa alle melanzane; Solanina : contengono naturalmente una sostanza chiamata solanina, che è una tossina vegetale. In genere, il contenuto di solanina in questo alimento è basso e non causa problemi per la maggior parte delle persone. Tuttavia, mangiare grandi quantità di melanzane crude o non sufficientemente cotte potrebbe causare disagio gastrointestinale;

: contengono naturalmente una sostanza chiamata solanina, che è una tossina vegetale. In genere, il contenuto di solanina in questo alimento è basso e non causa problemi per la maggior parte delle persone. Tuttavia, mangiare grandi quantità di melanzane crude o non sufficientemente cotte potrebbe causare disagio gastrointestinale; Ossalati : come altre verdure, le melanzane contengono ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in individui predisposti. Chi ha una storia di calcoli renali dovrebbe moderare il consumo di alimenti ricchi in ossalati, inclusa la melanzana;

: come altre verdure, le melanzane contengono ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in individui predisposti. Chi ha una storia di calcoli renali dovrebbe moderare il consumo di alimenti ricchi in ossalati, inclusa la melanzana; Allergie alimentari : in rari casi, alcune persone potrebbero sviluppare reazioni allergiche. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, eruzione cutanea o problemi gastrointestinali. Se sospettate un’allergia alimentare, consultate un medico;

: in rari casi, alcune persone potrebbero sviluppare reazioni allergiche. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, eruzione cutanea o problemi gastrointestinali. Se sospettate un’allergia alimentare, consultate un medico; Interazione con farmaci : possono contenere piccole quantità di tiramina, che può interagire con alcuni farmaci, come gli inibitori delle monoaminoossidasi (IMAO). Se state assumendo farmaci di questo tipo, consultate il medico prima di aumentare il consumo di melanzane;

: possono contenere piccole quantità di tiramina, che può interagire con alcuni farmaci, come gli inibitori delle monoaminoossidasi (IMAO). Se state assumendo farmaci di questo tipo, consultate il medico prima di aumentare il consumo di melanzane; Cottura e olio: assorbono olio facilmente durante la cottura, il che può aumentare il contenuto calorico del piatto. Se state cercando di controllare il peso, fate attenzione alla quantità di olio utilizzata nella preparazione.

Come con qualsiasi alimento, è importante moderare il consumo di melanzane e considerare la propria situazione individuale, soprattutto se si hanno condizioni di salute preesistenti o altre considerazioni alimentari. Consulta un medico in caso di dubbi o preoccupazioni specifiche.

Le melanzane fanno male al fegato?

Le melanzane non fanno male al fegato per la maggior parte delle persone. Tuttavia, chi soffre di problemi epatici dovrebbe moderare il consumo di cibi ricchi di ossalati, come le melanzane, e consultare un medico per adattare la loro dieta in base alle loro condizioni di salute.

Valori nutrizionali e calorie

Ecco i valori nutrizionali approssimati per 100 grammi di melanzane crude:

Calorie: 25 kcal

Carboidrati: 5,88 g

Proteine: 0,98 g

Grassi: 0,18 g

Fibre: 3 g

Zuccheri: 3,53 g

Vitamina C: 2,2 mg (circa il 3% del fabbisogno giornaliero)

Vitamina K: 3,5 mcg (circa il 4% del fabbisogno giornaliero)

Potassio: 230 mg (circa il 5% del fabbisogno giornaliero)

L’apporto calorico è davvero ridotto in alcuni casi, ad esempio per le melanzane grigliate, per 200 grammi, le calorie sarebbero solo 50. Ricordate che se aggiungete olio o altri condimenti durante la cottura, dovresti considerare anche le calorie aggiuntive derivanti da tale ingrediente.

Come congelare le melanzane?

Per congelare le melanzane, lavatele, sbucciatele se necessario e tagliatele a fette o cubetti. Sbollentatele per 3-4 minuti, quindi raffreddatele rapidamente in acqua fredda. Asciugatele bene, mettetele in sacchetti per congelatore, rimuovendo l’aria. Possono essere congelate per circa 8-12 mesi, ma la consistenza potrebbe cambiare.

Le ricette

Infine, ecco 3 gustose ricette light con le melanzane.

Melanzane intere al forno

Preriscaldate il forno a 200°C. Tagliate le melanzane a metà per lungo e svuotatele delicatamente. Mescolate la polpa con pomodori a dadini, erbe aromatiche e pepe. Riempite le melanzane con il mix, aggiungete un filo d’olio, cuocete 25-30 minuti.

Melanzane in padella

Tagliate le melanzane a cubetti. Scaldate una padella antiaderente e rosolate i cubetti a fuoco medio con aglio, peperoncino e un filo d’olio. Aggiungete pomodori a pezzetti, basilico e sale. Fate cuocere per 10-15 minuti.

Parmigiana di melanzane non fritte

Tagliate le melanzane a fette sottili e grigliatele. In una teglia, alterate strati di melanzane, pomodoro e formaggio magro. Ripetete, terminando con formaggio. Cuocete in forno a 180°C per 20-25 minuti, finché il formaggio si scioglie e diventa dorato.