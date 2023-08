Meteo, forti temporali al Nord e instabilità diffusa al Sud: il punto della situazione

MeteoWeb

Giornata particolarmente instabile oggi, domenica 13 agosto, sul Nord e al Sud Italia. Forti temporali hanno colpito le Alpi nel pomeriggio e sono ancora in corso. I più forti in Trentino Alto Adige, dove sono caduti 19mm di pioggia al Passo Costalunga, 14mm a Nova Levante, 13mm a Santa Maddalena in Casies con temperature in forte calo. Intensi temporali anche nel basso Piemonte al confine con la Francia dove sono caduti 25mm di pioggia al Lago di San Bernolfo, 14mm al Lago del Chiotas e 13mm a Valdieri.

L’animazione satellitare evidenzia molto bene l’evoluzione dei temporali che stanno colpendo intensamente anche la Svizzera. Dalla mappa possiamo osservare anche le nubi sull’Appennino ligure e tosco/emiliano, in Calabria, in Sicilia, nel cuore della Sardegna e anche sui Balcani, in modo particolare in Albania:

Dal punto di vista termico, al Centro/Nord è stata una domenica di caldo, senza grandi eccessi ma con temperature tipicamente estive: spiccano i +37°C di Firenze e i +36°C di Siena, poi +35°C a Pordenone, +34°C a Modena, Ferrara e Udine, +33°C a Roma, Milano, Bologna e Verona, +32°C a Torino. Molto più fresco nelle Regioni adriatiche e al Sud, dove la temperatura massima giornaliera non ha superato addirittura +26°C a Pescara, +27°C a Bari e Termoli, +28°C a Lecce e Brindisi, +29°C a Catania.

