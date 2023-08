Meteo, lunedì 14 forti temporali al Nord e al Sud. Dal 19 Agosto un po’ di caldo soltanto al Nord

MeteoWeb

Continua all’insegna dell’instabilità il weekend del Ponte di Ferragosto sull’Italia. Dopo i forti temporali che ieri hanno colpito al mattino il Sud e nel pomeriggio-sera le Alpi, con intensi nubifragi in Trentino Alto Adige, oggi avremo il bis e domani il tris. In modo particolare il maltempo di domani, lunedì 14 agosto, sarà molto intenso al Nord/Ovest, con forti temporali pomeridiani in Piemonte e Valle d’Aosta, dove avremo violenti nubifragi, grandinate e piogge torrenziali. Qualche fenomeno di maltempo anche in Svizzera e Lombardia. Sarà un’atra giornata instabile anche al Sud con qualche temporale su Sila, Serre orientali, Aspromonte ed Etna.

Anche dopodomani, nel martedì di Ferragosto, avremo instabilità diffusa nelle zone interne e nelle ore centrali della giornata: si tratta di fenomeno termo convettivi che localmente guasteranno la giornata festiva soprattutto in montagna.

Dal 16-17 Agosto in poi ci sarà una lenta e graduale rimonta dell’Anticiclone sul Mediterraneo occidentale, ma l’Italia ne sarà interessata soltanto marginalmente. Come scriviamo da giorni, non c’è alcuna prospettiva di ritorno del gran caldo nel nostro Paese. Le temperature aumenteranno di qualche grado, farà caldo com’è normalissimo che faccia a metà agosto, senza alcun eccesso. Soltanto al Nord, a cavallo del 20 Agosto e soprattutto tra 21 e 23 Agosto, potremmo avere qualche giorno di caldo anomalo con temperature che nelle Regioni alpine sconfineranno fino a 7-8°C sopra la norma, ma stiamo parlando dell’estremo Nord dell’Italia, le zone di confine con Francia, Svizzera, Austria e Germania, dove invece farà molto più caldo.

Nel resto del nostro Paese il clima rimarrà mite, caldo nella norma, non più fresco e gradevole com’è stato in questa prima metà di agosto ma neanche rovente come accaduto nei terribili dieci giorni di metà luglio. Anzi. Al Sud le temperature rimarranno pressoché in linea con le medie del periodo, o appena superiori (+1/+3°C rispetto alle medie).

