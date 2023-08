Olio di borragine: il segreto per salute e bellezza tutto l’anno

MeteoWeb

L’olio di borragine, estratto dai semi della pianta omonima, è apprezzato per i suoi numerosi benefici per la salute. È ricco di acido gamma-linolenico, un acido grasso essenziale che supporta la salute della pelle, allevia infiammazioni e promuove l’equilibrio ormonale. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, può aiutare a ridurre i sintomi dell’eczema, dell’acne e di altre condizioni cutanee. Inoltre, può svolgere un ruolo positivo per le funzioni cardiovascolari, mantenendo il colesterolo a livelli salutari e supportando la circolazione sanguigna. L’olio di borragine è stato anche associato a benefici nell’alleviare i sintomi della sindrome premestruale e nel supportare la salute delle articolazioni grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Prima dell’uso, è consigliabile consultare un medico, specialmente in caso di gravidanza o allattamento o se si stanno assumendo farmaci o si hanno condizioni mediche preesistenti.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo olio, tante curiosità e info utili.

Cos’è l’olio di borragine

L’olio di borragine è un olio vegetale estratto dai semi della pianta Borago officinalis, comunemente nota come borragine. Questa pianta è originaria dell’area mediterranea e delle regioni dell’Asia occidentale. E’ una pianta erbacea annuale con foglie pelose e fiori azzurri o violacei a forma di stella.

Per estrarre l’olio di borragine, i semi maturi della pianta vengono pressati a freddo, un processo che preserva le proprietà benefiche dell’olio. L’olio risultante è ricco di acido gamma-linolenico, un tipo di acido grasso omega-6.

Olio e oleolito di borragine

L’olio di borragine è ottenuto dai semi della pianta, l’oleolito di borragine, invece, è ottenuto immergendo parti vegetali (come foglie o fiori) in un olio vettore, come l’olio di oliva, per estrarne le proprietà. L’oleolito non contiene lo stesso livello di acidi grassi specifici come l’olio di borragine estratto dai semi, ma può comunque offrire benefici legati a composti fitochimici presenti nella pianta. Entrambi sono utilizzati per la cura della pelle e la salute, ma l’olio è più concentrato nei componenti attivi.

Olio di borragine, a cosa serve

L’olio di borragine si utilizza per promuovere la salute della pelle, alleviare l’infiammazione e supportare l’equilibrio ormonale. È associato alla riduzione di sintomi di condizioni cutanee come eczema e acne, al sollievo dalla sindrome premestruale e al supporto delle articolazioni grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Tuttavia, è importante consultare un medico prima dell’uso.

Benefici e proprietà dell’olio di borragine

L’olio di borragine è apprezzato per i suoi molteplici benefici per la salute. Ecco le principali proprietà:

Salute della pelle : è in grado di migliorare la salute cutanea. L’acido gamma-linolenico può ridurre l’infiammazione, contribuendo a lenire sintomi di eczema, acne e dermatiti;

: è in grado di migliorare la salute cutanea. L’acido gamma-linolenico può ridurre l’infiammazione, contribuendo a lenire sintomi di eczema, acne e dermatiti; Equilibrio ormonale : l’acido gamma-linolenico può supportare l’equilibrio degli ormoni nel corpo, rendendolo utile per le donne durante il ciclo mestruale e per ridurre i sintomi premestruali;

: l’acido gamma-linolenico può supportare l’equilibrio degli ormoni nel corpo, rendendolo utile per le donne durante il ciclo mestruale e per ridurre i sintomi premestruali; Sollievo dall’infiammazione : possiede proprietà antiinfiammatorie grazie all’acido gamma-linolenico, che può contribuire a ridurre l’infiammazione nelle articolazioni e nei tessuti;

: possiede proprietà antiinfiammatorie grazie all’acido gamma-linolenico, che può contribuire a ridurre l’infiammazione nelle articolazioni e nei tessuti; Salute cardiovascolare : alcune ricerche suggeriscono che l’acido gamma-linolenico possa aiutare a mantenere livelli sani di colesterolo e a supportare la funzione cardiaca;

: alcune ricerche suggeriscono che l’acido gamma-linolenico possa aiutare a mantenere livelli sani di colesterolo e a supportare la funzione cardiaca; Supporto delle articolazioni : l’effetto antiinfiammatorio dell’olio può aiutare a ridurre il dolore e l’infiammazione associati a disturbi articolari come l’artrite;

: l’effetto antiinfiammatorio dell’olio può aiutare a ridurre il dolore e l’infiammazione associati a disturbi articolari come l’artrite; Benessere mentale : l’acido gamma-linolenico può avere un impatto positivo sul benessere emotivo e mentale, aiutando a regolare l’umore e la salute mentale;

: l’acido gamma-linolenico può avere un impatto positivo sul benessere emotivo e mentale, aiutando a regolare l’umore e la salute mentale; Cura dei capelli e delle unghie : può migliorare la salute dei capelli e delle unghie grazie al supporto fornito al metabolismo cellulare;

: può migliorare la salute dei capelli e delle unghie grazie al supporto fornito al metabolismo cellulare; Salute delle mucose : può contribuire a mantenere la salute delle mucose, inclusi occhi, bocca e sistema respiratorio;

: può contribuire a mantenere la salute delle mucose, inclusi occhi, bocca e sistema respiratorio; Antiossidante naturale : contiene antiossidanti come la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi;

: contiene antiossidanti come la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi; Equilibrio lipidico: può contribuire al mantenimento dell’equilibrio dei lipidi nell’organismo, favorendo la salute generale.

È importante sottolineare che, sebbene l’olio di borragine vanti diversi benefici, è sempre consigliabile consultare un medico prima di utilizzarlo, specialmente in caso di gravidanza, allattamento, assunzione di farmaci o condizioni mediche preesistenti.

Olio di borragine e menopausa

L’olio di borragine è spesso considerato utile durante la menopausa grazie al suo contenuto di acido gamma-linolenico, che può aiutare a stabilizzare gli squilibri ormonali tipici di questa fase. Questo acido contribuisce a mantenere la salute della pelle e delle mucose, riducendo secchezza vaginale e cali di umore. Inoltre, può alleviare sintomi come vampate di calore e irritabilità, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e regolatrici di ormoni. Tuttavia, è importante consultare un medico prima di utilizzarlo, specialmente in concomitanza con altri trattamenti per la menopausa o condizioni preesistenti.

L’uso esterno e i benefici per la pelle

L’olio di borragine è ampiamente utilizzato per uso esterno per i benefici su pelle e capelli. Grazie al suo contenuto di acido gamma-linolenico e vitamina E, ha proprietà idratanti, lenitive e antinfiammatorie. Può migliorare l’elasticità cutanea, ridurre irritazioni e arrossamenti, oltre a promuovere la guarigione di piccole ferite o cicatrici. Può contribuire a rinforzare i capelli, ridurre la secchezza del cuoio capelluto e dare lucentezza. Tuttavia, è consigliabile effettuare un test su una piccola area della pelle per evitare reazioni allergiche e consultare un dermatologo prima dell’uso prolungato.

Le controindicazioni

Nonostante i benefici dell’olio di borragine, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Gravidanza e allattamento : l’uso non è raccomandato durante la gravidanza e l’allattamento, poiché potrebbe influenzare gli ormoni e comportare rischi per la salute del feto o del neonato;

: l’uso non è raccomandato durante la gravidanza e l’allattamento, poiché potrebbe influenzare gli ormoni e comportare rischi per la salute del feto o del neonato; Interazioni farmacologiche : potrebbe interagire con farmaci anticoagulanti, antinfiammatori o altri farmaci. Consultate un medico prima di utilizzarlo se state assumendo farmaci;

: potrebbe interagire con farmaci anticoagulanti, antinfiammatori o altri farmaci. Consultate un medico prima di utilizzarlo se state assumendo farmaci; Allergie : chi è allergico alle piante della famiglia delle Boraginaceae, potrebbe essere sensibile all’olio;

: chi è allergico alle piante della famiglia delle Boraginaceae, potrebbe essere sensibile all’olio; Disturbi emorragici : può aumentare il rischio di sanguinamento in persone con disturbi emorragici o che assumono farmaci anticoagulanti;

: può aumentare il rischio di sanguinamento in persone con disturbi emorragici o che assumono farmaci anticoagulanti; Chirurgia : non utilizzatelo almeno due settimane prima di un intervento chirurgico, poiché potrebbe influenzare la coagulazione del sangue;

: non utilizzatelo almeno due settimane prima di un intervento chirurgico, poiché potrebbe influenzare la coagulazione del sangue; Reazioni cutanee : in alcuni casi, l’applicazione topica può causare reazioni cutanee, quindi è consigliabile effettuare un test su una piccola area prima dell’uso esteso;

: in alcuni casi, l’applicazione topica può causare reazioni cutanee, quindi è consigliabile effettuare un test su una piccola area prima dell’uso esteso; Effetti collaterali gastrointestinali : alcune persone possono sperimentare disturbi gastrointestinali come disturbi di stomaco, nausea o diarrea;

: alcune persone possono sperimentare disturbi gastrointestinali come disturbi di stomaco, nausea o diarrea; Regolazione ormonale : influisce sugli ormoni, quindi le persone con condizioni ormonali preesistenti dovrebbero consultare un medico prima dell’uso;

: influisce sugli ormoni, quindi le persone con condizioni ormonali preesistenti dovrebbero consultare un medico prima dell’uso; Patologie epatiche: chi ha problemi epatici dovrebbe usare l’olio di borragine con cautela, in quanto potrebbe peggiorare la situazione.

È sempre consigliabile rivolgersi a un medico prima di utilizzare l’olio di borragine, soprattutto se si hanno particolari condizioni mediche o si stanno assumendo farmaci.

La borragine, storia e credenze

La borragine è una pianta erba annuale con foglie pelose e fiori blu o violacei, originaria dell’area mediterranea. Nella storia, è stata ampiamente utilizzata nelle tradizioni popolari per le sue proprietà medicamentose. I Romani e i Greci antichi la usavano per trattare disturbi respiratori e cutanei. Si narra che Cleopatra utilizzasse l’olio di borragine per mantenere la sua pelle giovane e luminosa. Nell’ambito delle credenze magiche, la borragine era considerata un simbolo di coraggio e protezione. Nella tradizione delle erbe magiche, era associata alla Luna per la sua somiglianza con il cielo notturno. Si credeva che portasse ispirazione, intuizione e forza interiore. Le sue proprietà magiche attribuite si incentrano sulla femminilità, sulla guarigione emotiva e sulla connessione con il mondo spirituale. Queste credenze non sono scientificamente provate, ma riflettono l’importanza simbolica e culturale attribuita a questa pianta nella storia e nelle tradizioni magiche.