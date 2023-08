Ondata di caldo in arrivo in Piemonte: picchi di +38-39°C, zero termico a 5mila metri

MeteoWeb

Temperature in aumento in Piemonte dal weekend per un’ondata di caldo africano che interesserà soprattutto l’Europa centrale, colpendo di striscio l’Italia, in particolare le regioni del Nord. Secondo Arpa Piemonte, sono previste temperature elevate su zone pianeggianti e appenniniche. Domani, sabato 19 agosto, il caldo sarà rilevante su Astigiano e Alessandrino e nei giorni successivi su quasi tutti i settori pianeggianti piemontesi. Sensibile anomalia termica positiva anche sulle Alpi, con zero termico in graduale rialzo fino a 5mila metri.

Il picco dell’ondata di caldo è previsto tra domenica 20 e lunedì 21 agosto, quando ci saranno condizioni di tempo soleggiato con annuvolamenti limitati ai rilievi nelle ore centrali della giornata e la media delle temperature massime in pianura sarà attorno ai +34°C, con locali valori sui +38-39°C. Anche per buona parte della prossima settimana le temperature dovrebbero essere sopra la norma. Nell’ultimo fine settimana di agosto, si potrebbe assistere ad una diminuzione dei valori termici, ma la previsione dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

