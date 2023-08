Dalla povertà allo sbarco sulla Luna: come il carbone ha spinto l’economia indiana

MeteoWeb

Il 23 agosto, l’India ha fatto atterrare una sonda spaziale sulla Luna, un’impresa storica eguagliata solo da altri tre Paesi, ma l’India è stata la prima ad “allunare” vicino al polo sud del nostro satellite. Questa impresa, che ha scatenato euforia, festa e orgoglio in tutto il Paese, è stata “resa possibile dall’uso in gran parte disinibito dei combustibili fossili da parte del subcontinente”, sostiene Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia). Jayaraj ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito, e risiede in India. “L’accelerazione dell’utilizzo del carbone tra il 2000 e il 2020 ha svolto un ruolo fondamentale nel portare l’elettricità a miliardi di persone e inaugurare una nuova era di crescita economica e miglioramento degli standard di vita” in India. “Tanto che una nazione che una volta non aveva nemmeno cibo a sufficienza per la sua popolazione, ora ha fondi per le missioni spaziali”, continua Jayaraj in un articolo pubblicato sul sito della CO 2 Coalition.

Combustibili fossili e aumento dell’accesso all’elettricità in India

“L’India è un Paese con una lunga storia di povertà energetica, una definizione che racchiude la lotta di milioni di persone per accedere ai servizi elettrici di base. Nel 1995, solo il 50% circa della popolazione aveva accesso all’elettricità. Vasti segmenti della popolazione hanno sofferto di uno sviluppo economico stentato e di un’istruzione, un’assistenza sanitaria e una qualità della vita in generale al di sotto degli standard. Le case rurali erano avvolte nell’oscurità dopo il tramonto, ostacolando la produttività e limitando le opportunità. La situazione cominciò a cambiare all’inizio degli anni 2000 quando il governo indiano si impegnò ad espandere l’accesso all’elettricità. Uno dei fattori chiave è stato l’uso dei combustibili fossili, in particolare del carbone”, scrive Jayaraj.

“Il carbone è una fonte di energia abbondante ed economica, ideale per la produzione di energia su larga scala. Sfruttando le sue abbondanti riserve di carbone, l’India ha intrapreso un viaggio per alleviare la povertà energetica, stimolare la crescita industriale e migliorare la vita di milioni di persone. Nel 2020, il numero di indiani con accesso all’elettricità ha raggiunto il 99%. Sì, i combustibili fossili hanno migliorato la vita di miliardi di persone”, sottolinea il ricercatore.

“L’illuminazione elettrica ha sostituito le lampade a cherosene, migliorando la qualità dell’aria interna e riducendo i rischi per la salute. Ha inoltre ampliato le opportunità educative, consentendo agli studenti di studiare dopo il tramonto. Le routine quotidiane sono state trasformate perché le famiglie possono impegnarsi in attività una volta limitate alle ore diurne. Gli elettrodomestici come i frigoriferi e le lavatrici hanno reso la vita più comoda e conveniente. Le donne, liberate dal lavoro ingrato di lavare i panni a mano e cucinare su fuochi fumosi, sono in una posizione migliore per quanto riguarda opportunità educative e occupazionali. Settori che vanno dall’industria manifatturiera all’agricoltura fino alla tecnologia dell’informazione hanno prosperato grazie a un’alimentazione elettrica costante. Di conseguenza, l’occupazione indiana è cresciuta rapidamente negli ultimi due decenni. I progressi dell’India nell’eradicazione della povertà e nel miglioramento dell’istruzione, dell’uguaglianza di genere e dei servizi igienico-sanitari sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”, spiega Jayaraj.

“Durante l’anno fiscale terminato a marzo 2022, l’elettricità generata dal carbone ha rappresentato il 72% di tutta l’elettricità consumata dagli 1,3 miliardi di persone del Paese. Nel 2022-2023, questa percentuale è salita al 73%. A miliardi di indiani, orgogliosi dei loro successi sulla Luna e che godono di miglioramenti economici, non potrebbe importare di meno dell’ostilità dei leader occidentali verso i combustibili fossili che hanno reso il loro futuro più luminoso”, conclude Vijay Jayaraj.