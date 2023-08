Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forte maltempo e temperature in deciso calo oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 4 e 5 agosto, evidenziando gli effetti dell’arrivo di una perturbazione atlantica: tale passaggio innescherà forte instabilità con temporali localmente intensi accompagnati da un sensibile calo termico.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 4 agosto 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso con rovesci e isolati temporali su Alpi occidentali, nel pomeriggio in maniera diffusa in estensione verso le pianure con maggiore intensità tra Piemonte, Lombardia e Liguria; in serata persistenza dei fenomeni su Trentino Alto Adige, Piemonte e alto Veneto, tendenza a migliorare altrove.

Al Centro e Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso con piogge e temporali su Marche, Toscana e Sardegna, in estensione sul pomeriggio su Umbria e Lazio; fenomeni tra il moderato e localmente intensi su coste e zone adiacenti di Marche e Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso; atteso aumento della nuvolosità alla sera con piogge, rovesci e temporali su Molise, Puglia settentrionale, Campania e Sicilia occidentale.

Temperature minime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime in deciso calo al Nord, Centro e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento al Sud e Sicilia.

Venti deboli meridionali, con aumento dell’intensità da metà giornata; attesi decisi rinforzi da sudest sulla Puglia, da Nord/Ovest sulla Sardegna con venti intensi e raffiche sulle Bocche di Bonifacio e da Ovest sulle coste di Liguria di levante e alta Toscana.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi fino ad agitati il Mar Ligure, Mar Tirreno settentrionale e Mar di Corsica; da mossi a molto mossi il Mare di Sardegna, Tirreno centrale, Adriatico centrale; da poco mossi a mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 5 agosto 2023

Al Nord, al mattino cielo molto nuvoloso su Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna settentrionale, poche nubi altrove. Le precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, si esauriranno rapidamente sulle relative aree di pianura dove la nuvolosità tenderà a diradarsi, mentre insisteranno sui relativi rilievi alpini. Dalla sera ampi rasserenamenti attesi su Pianura Padana e coste.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare a tratti intensa ma con piogge sparse e isolati rovesci relegate alle aree interne, specie di Lazio, Marche meridionali e Abruzzo. Dalla tarda mattinata previste ampie schiarite ovunque con successivo cielo stellato di notte.

Al Sud e Sicilia, al mattino molte nubi su regioni peninsulari e Sicilia settentrionale, mentre un cielo sereno è atteso sul resto dell’isola. Le piogge diffuse e i temporali si attenueranno rapidamente a partire dalle aree tirreniche nel corso della mattinata, con deboli piogge residuali sulla Puglia salentina nel tardo pomeriggio. Ampi rasserenamenti nottetempo previste su regioni adriatiche e aree ioniche.

Temperature minime stazionarie lungo l’arco alpino e in generale calo su tutto il Paese; massime in diminuzione al Sud, su Sardegna meridionale, Lazio, Abruzzo, Marche, appennino umbro e toscano, nonché su Emilia-Romagna centro-orientale, basso Veneto e Friuli-Venezia Giulia meridionale, in tenue risalita sul resto del Centro-Nord.

Venti forte di maestrale sulla Sardegna ma in attenuazione serale; moderati da Nord sul resto del Centro-Sud; deboli da nord sulle regioni settentrionali, tendenti a divenire variabili dalla sera.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi Mar e Canale di Sardegna, fino ad agitato il Mar di Sardegna al mattino; da mossi a molto mossi Stretto di Sicilia, Tirreno meridionale parte Ovest e localmente lo Ionio meridionale; mossi l’Adriatico e il restate Ionio; molto mossi i restanti bacini.