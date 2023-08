Spazio: i primi passi del rover indiano sulla Luna, tutto procede secondo i piani | VIDEO

MeteoWeb

Il rover indiano della missione Chandrayaan-3 ha cominciato a spostarsi sulla Luna: lo indicano i video pubblicati dall’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sui propri canali social. Le immagini mostrano la discesa del rover Pragyan lungo la rampa del lander Vikram e il suo arrivo sulla superfice lunare. “Tutti i movimenti pianificati del rover sono stati verificati. Il rover ha percorso con successo una distanza di circa 8 metri. I payload LIBS e APXS del rover sono attivati. Tutti i carichi utili sul modulo di propulsione, sul modulo lander e sul rover funzionano normalmente”, ha comunicato l’ISRO.

Delle dimensioni di una grossa scatola di scarpe e con una massa di 27kg, il rover è in grado di comunicare solo con il lander Vikram, che è invece in contatto con la Terra ed è dotato di due spettroscopi per analizzare la composizione del terreno lunare. Mosso da 6 ruote e alimentato da pannelli solari che garantiscono una potenza massima di 50W, il piccolo rover è progettato per operare circa 15 giorni (così come il lander Vikram), fino all’inizio della lunga notte lunare.

L’ISRO ha inoltre pubblicato il video dell’allunaggio visto in soggettiva dalla sonda, un filmato di poco più di 2 minuti che sintetizza la lunga manovra di discesa fino al touch-down. L’India ha compiuto lo storico allunaggio il 23 agosto scorso, diventando il 4° Paese a sbarcare sulla Luna dopo Stati Uniti, Cina ed ex Unione Sovietica. L’India, inoltre, è il primo Paese ad aver compiuto un allunaggio vicino al polo sud del nostro satellite.

Il video dell'allunaggio visto in soggettiva dalla sonda Chandrayaan-3