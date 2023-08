Arriva la Superluna Blu, un evento rarissimo e quasi irripetibile: cresce l’attesa | INFO UTILI

MeteoWeb

Cresce l’attesa per il più grande evento astronomico di questo mese di agosto: tra pochi giorni e precisamente la notte del 30 agosto sorgerà la Luna Blu che e sarà sia una “Luna Blu” che una “Superluna“, che significa che sarà la seconda Luna piena in un mese e si troverà anche al perigeo, cioè nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita. Per questo motivo ci sembrerà quindi più grande e luminosa del normale, perchè effettivamente sarà più vicina ad “appena” 357.344 chilometri di distanza.

Si tratta di un evento astronomico quasi irripetibile per il gioco del calendario che la rende “imprevista” in quanto questo mese di agosto ha infatti 5 fasi lunari e di conseguenza due pleniluni. Generalmente in un anno ci sono solo 12 lune piene ma all’incirca ogni due anni e mezzo capita che ve ne sia una tredicesima, una luna piena non prevista dalle tradizioni popolari e che quindi non ha un nome ufficiale. Per questo motivo la 13ª luna piena dell’anno viene chiamata “Blue Moon”, Luna Blu. E quella in arrivo la prossima settimana sarà proprio la luna “imprevista”, anzi una rarissima Superluna imprevista.

La Sjuperluna raggiungerà la sua pienezza nella notte di giovedì 31 agosto ma sarà visibile in Italia giovedì sera a partire dalle 20:00 o dalle 20:30 in base alle varie zone del Paese, all’orizzonte verso Est. Chi avrà la fortuna di vederla sorgere sul mare, soprattutto nella Sardegna tirrenica o nelle Regioni joniche, potrà godere di uno spettacolo davvero straordinario anche se c’è il rischio che il maltempo lo possa compromettere in buona parte d’Italia. La prossima settimana, infatti, sarà condizionata da freddo anomalo, piogge e temporali su gran parte d’Italia.

