Tempesta Hilary in California: centinaia di voli cancellati, “a Los Angeles prova superata” | FOTO

La tempesta tropicale Hilary – il cui status è stato aggiornato a quello di ciclone post-tropicale – ha provocato piogge record in California, determinando la chiusura di scuole, strade e aziende, prima di procedere verso ovest. Il diluvio ha trasformato le strade in fiumi, bloccando molti automobilisti, come nella zona solitamente deserta di Palm Springs, a due ore da Los Angeles. La linea di emergenza del 911 nell’area di Palm Springs è stata interrotta dalla notte a causa dei danni provocati dalla tempesta, che hanno anche determinato la chiusura di tutte le principali strade della zona. Il sindaco Grace Garner, parlando all’emittente “CNN”, ha affermato che “tutte le nostre strade sono allagate: in questo momento non si può entrare né uscire da Palm Springs, e la situazione è la stessa in gran parte della valle di Coachella“. Una “situazione molto difficile“, ha aggiunto il sindaco, ricordando anche l’autostrada I-10 è attualmente chiusa in entrambi i sensi. “Chi si trova in una condizione di emergenza può inviare un messaggio al 911 di Palm Springs, oppure chiamare un numero non di emergenza“, ha spiegato.

“A Los Angeles, abbiamo superato la prova Hilary”

A Los Angeles non si segnalano morti o feriti significativi a causa della tempesta Hilary e tutti gli avvisi meteorologici in città sono stati cancellati. “Abbiamo superato il peso dell’impatto“, ha detto il meteorologo del National Weather Service Ariel Cohen. Nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco di Los Angeles hanno risposto a più di 4.000 chiamate di emergenza e sono intervenuti per circa 1.800 incidenti, ha dichiarato il capo Kristin Crowley in una conferenza stampa. Tra le chiamate, anche quella di soccorso a cinque auto bloccate in un incrocio allagato di Sun Valley. Una persona è stata messa in sicurezza, ha detto Crowley.

L’acqua dell’inondazione – scrive la CNN – ha avuto un impatto su un caveau di energia elettrica sotterraneo provocando un’interruzione del servizio per circa 6.000 persone nell’area di Beverly Grove, con altre interruzioni segnalate a Hollywood, Hyde Park e Brentwood, ma la stragrande maggioranza delle utenze elettriche della città non ha subito danni.

“Le nostre squadre hanno perlustrato le nostre scuole e finora le condizioni sono piuttosto buone“, ha dichiarato il sovrintendente Alberto Carvalho. Un paio di dozzine di scuole ha perso il collegamento telefonico e una scuola è stata colpita da una piccola frana di fango. “Los Angeles è stata messa alla prova, ma l’abbiamo superata e l’abbiamo superata con impatti minimi considerando ciò che abbiamo sopportato”, ha dichiarato il Presidente del consiglio comunale di Los Angeles Paul Krekorian.

Centinaia di voli cancellati

Secondo la CBS, i voli cancellati o ritardati sono principalmente da e per città come San Diego, Los Angeles, Palm Springs e Las Vegas. Alle 18.30 di ieri sera, l’aeroporto internazionale di Oakland aveva annunciato 80 cancellazioni, pari al 50% di tutti i voli della giornata. Ha inoltre registrato 53 ritardi dei voli. L’aeroporto internazionale Mineta di San José ha registrato 81 cancellazioni di voli e 44 ritardi. Infine, il San Francisco International ha registrato 67 cancellazioni (6% dei voli), ma quasi 200 ritardi. Anche altri aeroporti del sud-ovest degli Stati Uniti sono stati duramente colpiti da cancellazioni a causa dell’avvicinarsi della tempesta. Secondo Fox10, l’aeroporto internazionale di Los Angeles ha finora registrato relativamente poche interruzioni dei voli.

American Airlines, che sta monitorando il percorso di Hilary, ha emesso un avviso di viaggio che consente ai clienti i cui piani di viaggio sono stati colpiti di modificare le loro prenotazioni senza incorrere in costi di modifica. “I clienti possono riprogrammare il loro viaggio su aa.com o contattando il servizio prenotazioni al numero 800-433-7300 negli Stati Uniti o in Canada. American continuerà a monitorare questo sistema tenendo conto della sicurezza dei nostri clienti e dei membri del team”, ha dichiarato American Airlines. Le autorità invitano i viaggiatori a contattare la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.