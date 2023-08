La tempesta Rea sferza il Nord Italia: forte maltempo tra Piemonte, Liguria e Veneto, oltre 100 mm a Genova | DATI

MeteoWeb

Un profondo vortice di bassa pressione in risalita dalle Baleari verso il Mar Ligure ha determinato una notte di forte maltempo in Liguria e Piemonte con piogge intense e vento forte. I fenomeni proseguiranno anche nelle prossime ore. Al momento, dalla mezzanotte, si segnalano picchi di ben 101 mm in zona San Fruttuoso a Genova, 96 mm a Bargagli (GE), 72 mm a Mignanego (GE), 67 mm a Chiusa di Pesio (CN), 63 mm a Bogliasco (GE), 56 mm a Castagneto Po (TO), 51 mm a Cortandone (AT).

Il nubifragio che si è abbattuto la scorsa notte su Genova non ha provocato gravi criticità se non allagamenti diffusi nelle strade che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. L’attesa perturbazione che ha portato alla proroga dell’allerta arancione fino alle 15 di oggi, una cella temporalesca autorigenerante, ha portato intense precipitazioni e centinaia di fulmini. Allagata Rapallo: in meno di un’ora si sono accumulati oltre 65 mm di pioggia mista a grandine. Un fulmine ha abbattuto un grosso albero. Nello spezzino 2 fulmini hanno colpito rispettivamente una casa a Tavarone di Maissana (non si registrano feriti) e un bosco a Bolano generando incendi che sono stati spenti dai vigili del fuoco.

Il maltempo non ha risparmiato nelle scorse ore anche il resto del Nord, con punte di 65 mm in Val di Luce, 64 mm a Erbezzo (VR), 62 mm a Marano di Valpolicella (VR), 56 mm a Santa Maria di Negrar (VR) e San Zeno di Montagna (VR).

