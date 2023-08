Uragano Idalia, Biden dichiara il grave disastro naturale in Florida

MeteoWeb

Il Presidente americano Joe Biden ha chiamato il governatore della Florida Ron DeSantis per ricevere un aggiornamento sul passaggio dell’uragano Idalia e assicurarlo di aver firmato la dichiarazione di grave disastro per lo stato. Nella chiamata, Biden ha spiegato di “aver ordinato a tutte le risorse federali disponibili di aiutare” e che “il popolo della Florida ha il suo pieno sostegno mentre si riprende dalla tempesta“. La dichiarazione di catastrofe consentirà maggiori sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, oltre a prestiti a costo zero per coprire le perdite di immobili non assicurati. Biden ha nominato come commissario speciale per le aree colpite Brent Howard della Federal Emergency Management Agency (FEMA). Il Presidente ha inoltre chiamato il governatore della Georgia e quelli della South e North Carolina per assicurare del suo supporto.