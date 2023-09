Allerta Meteo, le previsioni dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni: torna il maltempo al Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, sabato 2 settembre, e fino giovedì 7 settembre 2023.

Le Previsioni Meteo per domani 2 settembre

Al Nord, nubi anche compatte sulle aree alpine e prealpine con brevi rovesci attesi nelle ore centrali della giornata, più frequenti sui rilievi più occidentali; sul resto del Nord cielo sereno o con passaggi di innocue nubi alte e sottili.

Al Centro e Sardegna, giornata caratterizzata da alternanza di schiarite e annuvolamenti, questi ultimi nella forma di velature; solamente nelle ore più calde della giornata ci aspettiamo la formazione di locali annuvolamenti più significativi a ridosso dell’appennino con possibili occasionali piovaschi, specie sul versante adriatico.

Al Sud e Sicilia, generalmente velato, con qualche nube più consistente sulle zone montuose nelle ore centrali del giorno ma in un contesto asciutto; cielo terso e stellato dalla sera sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in calo su levante ligure, coste toscane e marchigiane; in rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Sardegna centromeridionale e sulla dorsale appenninica; stazionarie sul resto d’Italia; massime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, coste campane, Sardegna orientale e Sicilia meridionale; in aumento sul resto del Paese.

Venti moderati orientali sulla Sardegna, con rinforzi su Bocche di Bonifacio e area meridionale; deboli da Sud-Est sulla Sicilia; deboli da E/NE sulle regioni adriatiche; deboli settentrionali sulla Liguria; deboli variabili sul resto del Paese con brezze lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Mar e Canale di Sardegna; da poco mossi gli altri mari attorno alla Sardegna, Stretto di Sicilia a mossi Tirreno occidentale, Adriatico centromeridionale e Ionio; poco mossi i restanti bacini, localmente mosso il Mar Ligure al largo.

Il bollettino da domenica 3 a giovedì 7 settembre

Domenica 3 settembre, al Nord, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata sui rilievi orientali con locali brevi piovaschi; velato sul resto del Nord, al più poco nuvoloso sui restanti rilievi confinali.

Al Centro e Sardegna, estese ma innocue velature alte e sottili sulle regioni peninsulari; sulla Sardegna cielo sereno o temporaneamente velato con lievi annuvolamenti bassi e stratiformi più consistenti attesi nottetempo ed al primo mattino sulle coste orientali e meridionali.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o al più opaco per estese nubi alte e sottili.

Temperature minime in lieve calo sulle aree alpine e prealpine occidentali e sui rilievi del Triveneto; in rialzo su Nord Lombardia, Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, rilievi marchigiani, Umbria, Lazio, Puglia salentina, bassa Calabria e Sicilia settentrionale; stazionarie sul restante territorio; massime in aumento al Nord, Sardegna centroccidentale, Toscana, Umbria, Lazio, coste ed entroterra campano, Puglia, aree ioniche di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia centromeridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti fino a moderati orientali sulla Sardegna; deboli settentrionali sulle aree adriatiche centromeridionali e su quelle ioniche di Basilicata e Calabria, in intensificazione da fine giornata; deboli variabili sul resto d’Italia con brezze lungo le coste nelle ore centrali e tendenza a disporsi dalla sera dai quadranti settentrionali su Liguria e regioni peninsulari tirreniche.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Mar e Canale di Sardegna; generalmente mossi Adriatico centromeridionale e Ionio, con ulteriore intensificazione del moto ondoso fino a molto mosso dalla sera su basso Adriatico ed alto Ionio; da mossi a poco mossi basso Tirreno ad Ovest, Nord Adriatico e Stretto di Sicilia; poco mossi tutti gli altri bacini.

Lunedì 4 settembre, condizioni instabili su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale con lievi rovesci e qualche temporale, più frequente sul settore calabrese; nubi consistenti sulle aree alpine e prealpine settentrionali e cielo velato e poi sereno sul resto del Paese.

Martedì 5 ancora nuvolosità estesa su Alpi centroccidentali, Appennino centromeridionale e restante territorio di Calabria e Sicilia con isolati brevi rovesci associati, più frequenti e diffusi, anche sotto forma di temporale, sulle relative aree calabresi e siciliane; molto sole sul resto d’Italia.

Mercoledì 6 e giovedì 7 persistenza dell’instabilità a ridosso dell’Appennino meridionale e sulle altre zone di Calabria e Sicilia dove le precipitazioni saranno più consistenti; lievi ma innocui annuvolamenti sulle zone alpine e condizioni di bel tempo sul resto d’Italia.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: