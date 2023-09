Allerta Meteo, ancora piogge e temporali al Sud: nubifragi oggi e domani in Campania, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Non si è ancora conclusa l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Sud Italia: il ciclone si è ormai allontanato e i fenomeni di instabilità sono più isolati e circoscritti, ma non ancora del tutto esauriti. In modo particolare nelle ore pomeridiane e nelle zone interne dell’Appennino si verificano piogge e temporali dovuti alla termo-concezione atmosferica.

Intanto stamani si sono sviluppati forti temporali tra la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, alimentati dai venti instabili provenienti dal mar Tirreno: a causa del forte temporale sono caduti 58mm di pioggia a Palmi e 48mm a Gioia Tauro, ma altri fenomeni temporaleschi pomeridiani si stanno sviluppando su Catena Costiera, Sila, Serre, Poro e Aspromonte, come possiamo osservare dalle immagini satellitari:

Nel pomeriggio-sera avremo forti temporali soprattutto in Sila e alcuni fenomeni di maltempo anche in Sicilia, soprattutto sull’Etna. Ma sarà soprattutto nella giornata di domani, venerdì 29 settembre, che il maltempo si intensificherà su tutto il Centro/Sud per una coda di instabilità proveniente dai Balcani. Avremo così spifferi d’aria freschi e perturbati che innescheranno forti temporali pomeridiani in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR evidenziano come nel pomeriggio di domani si scateneranno fenomeni molto violenti nel Cilento, in Sila, in Aspromonte e soprattutto nelle zone interne della Sicilia centro/orientale, dove avremo nubifragi violentissimi:

