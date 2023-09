Allerta Meteo Protezione Civile: venti forti al Centro-Sud e possibili mareggiate

MeteoWeb

Un robusto campo di alta pressione domina sull’Europa occidentale, al quale si contrappone un minimo al suolo in movimento dall’area ellenica verso lo Ionio meridionale; tale spostamento determinerà una decisa intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali che interesserà tutte le regioni meridionali e parte di quelle centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dal mattino di lunedì 4 settembre, venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione dal pomeriggio alla Sicilia. Possibili mareggiate sulle coste esposte.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 settembre 2023

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su settori alpini occidentali.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sardegna meridionale; tendenti a localmente forti nord-occidentali sulla Puglia.

Mari: molto mossi Canale di Sardegna e Mare di Sardegna meridionale; tendenti a localmente molto mossi Adriatico centro-meridionale e Ionio settentrionale al largo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 settembre 2023

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento sui settori alpini occidentali; massime in sensibile diminuzione sulle regioni centro-meridionali, specie zone interne del versante adriatico.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sardegna meridionale, in attenuazione; forti settentrionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulle regioni meridionali peninsulari e del medio Adriatico, dal pomeriggio in progressiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali.

Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna a largo, con moto ondoso in attenuazione; molto mossi Adriatico centro-meridionale e Ionio, fino a localmente agitato quest’ultimo; tendenti a molto mossi Adriatico settentrionale e Tirreno centro-meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 settembre 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e settori tirrenici e ionici della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Nord-Ovest, Sardegna, Sicilia e Calabria.

Venti: forti settentrionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulle regioni centro-meridionali.

Mari: molto mossi Adriatico, Tirreno, Stretto di Sicilia e Ionio, localmente agitato quest’ultimo; localmente molto mossi Mare e Canale di Sardegna.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: