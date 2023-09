Alluvione Libia: Derna chiusa per agevolare i soccorritori

MeteoWeb

Le autorità libiche hanno in gran parte isolato dai civili la città portuale di Derna, devastata dall’alluvione in Libia, nel tentativo di dare spazio agli operatori umanitari di emergenza e nel timore che la contaminazione delle acque stagnanti possa aumentare il bilancio delle vittime. Salem Al-Ferjani, direttore generale del servizio di ambulanza e di emergenza nella Libia orientale, ha dichiarato che solo le squadre di ricerca e soccorso potranno entrare nelle zone della città più colpite dalle inondazioni che, secondo le proiezioni ufficiali, hanno provocato almeno 11.300 morti. Molti cittadini hanno già lasciato volontariamente la città. Il piano per chiudere la città è arrivato dopo che la Mezzaluna Rossa libica ha aumentato la sua stima del numero di morti e dispersi. L’Onu ha affermato che 884.000 persone sono state colpite dalle inondazioni che hanno colpito il nord-est della Libia domenica mattina presto.