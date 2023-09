Clima, le catastrofiche piogge in Grecia e Libia “legate all’eruzione vulcanica di Tonga”

MeteoWeb

“Gli attivisti climatici stanno pianificando 400 marce e azioni in tutto il mondo per “porre fine ai combustibili fossili” in vista del Summit delle Nazioni Unite sull’ambizione climatica, il 20 settembre 2023, a New York, ma la narrativa della catastrofe climatica si sta sgretolando”, afferma Friends of Science Society, gruppo indipendente di ingegneri e scienziati della terra, dell’atmosfera e del sole, che da 20 anni fornisce approfondimenti sulla scienza del clima. “Non c’è bisogno di porre fine ai combustibili fossili”, afferma Friends of Science, con un nuovo rapporto intitolato: “Non perseguiamo il picco di produzione del petrolio” che suggerisce che “l’attivismo climatico sta aumentando il rischio di un deficit globale di petrolio, che avrebbe conseguenze devastanti per il mondo”.

A tal proposito, Friends of Science cita “un rapporto del Telegraph del 10 settembre 2023”, che “definisce la Germania “l’uomo malato del mondo” mentre la decrescita industriale continua e il costo della vita sale alle stelle a causa delle politiche climatiche e dell’interruzione delle forniture energetiche dalla Russia a causa del conflitto in Ucraina”.

“Nonostante le affermazioni delle Nazioni Unite secondo cui il più recente rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) “ha evidenziato l’urgenza di agire”, un’analisi del rapporto IPCC AR6 di CLINTEL – la rete di intelligenza climatica composta da oltre 1.600 scienziati e studiosi, con sede nei Paesi Bassi – mostra che i rapporti dell’IPCC sono errati e che le relative notizie dei media sono ampiamente esagerate. Non c’è bisogno di urgenza. Non esiste un’emergenza climatica, afferma CLINTEL”.

“Gli allarmisti climatici indicano le recenti catastrofiche piogge torrenziali e gli incendi estremi come prova del “crollo climatico””, continua Friends of Science Society, che afferma che “il vapore acqueo è il gas serra più influente. La ragione più probabile delle enormi precipitazioni osservate recentemente negli Stati Uniti, in Grecia e in Libia è il risultato della straordinaria eruzione vulcanica dell’Hunga Tonga del 14 gennaio 2022, che: “è stata classificata VEI 5.7 a causa della sua estrema esplosività, stimata a 110 Mt in TNT equivalente, che è il doppio della più grande esplosione nucleare mai intrapresa”, riporta Friends of Science Society, citando un rapporto pubblicato su Earth & Environmental Sciences il 19 dicembre 2022. “La massa d’acqua iniettata è stimata in 146±5 Mt, che – data la velocità di risalita della colonna eruttiva di 40m/s – si traduce in un flusso d’acqua paragonabile alla portata del Rio delle Amazzoni. In circa quattro ore, la nube vulcanica ha raggiunto le dimensioni della Germania e, trasportata da forti venti nella stratosfera, ha circumnavigato la Terra in una sola settimana”, indica il rapporto.

“Il vapore acqueo è una sostanza sfuggente, così come le nuvole, difficili da modellare. Tuttavia, entrambi hanno effetti molto significativi sul clima, come sostenuto da Delgado-Bonal et al (2020)”, evidenzia Friends of Science Society, che aggiunge: “il più recente firmatario della Dichiarazione mondiale sul clima CLINTEL, John F. Clauser, vincitore del Premio Nobel, concorda sul fatto che i rapporti dell’IPCC “non considerano le nuvole””.

“Eventi naturali potenti come le piogge catastrofiche in Grecia e Libia non possono essere controllati da “azioni per il clima” o da “tasse sul carbonio””, afferma Friends of Science Society. Dal loro punto di vista, “l’umanità farebbe meglio a investire in adattamenti pratici piuttosto che in progetti climatici ambientalisti, o a investire denaro nominale in misure che potrebbero far uscire più persone dalla povertà e dalla miseria”.