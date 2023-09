Alluvione Libia: l’Onu mobilita le squadre di emergenza, Biden invia fondi

MeteoWeb

Il Primo Ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha lanciato un appello alla comunità internazionale per l’invio di soccorsi di fronte alle conseguenze del passaggio del ciclone “Daniel” che ha causato oltre 5.000 morti. Lo ha riferito lo stesso Dabaiba in un discorso pronunciato per commemorare le vittime delle inondazioni. In questa occasione, il Premier ha chiesto l’invio di squadre specializzate in operazioni di soccorso e ricerca, piuttosto che di aiuti alimentari o medicinali. Dabaiba ha sottolineato che le autorità stanno compiendo tutti gli sforzi per soccorrere coloro che sono stati colpiti dalle inondazioni “a testimonianza della forza dell’unità dei libici”.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso le “sincere condoglianze alle autorità libiche e alle famiglie di coloro che hanno perso la vita” a causa del ciclone Daniel. “Ci stiamo coordinando con le autorità libiche – ha dichiarato il portavoce Stephane Dujarric – per rispondere ai bisogni della popolazione”. Il rappresentante delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e gli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, ha affermato di essere “profondamente preoccupato” per la situazione in Libia e ha annunciato che le squadre di emergenza delle Nazioni Unite si stanno mobilitando per aiutare sul campo. “I nostri pensieri sono con le persone colpite“, ha scritto su X.

Biden: “stiamo inviando fondi alla Libia”

“Jill e io inviamo le nostre più sentite condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari nelle devastanti inondazioni in Libia“. Lo ha detto Joe Biden in una nota annunciando che gli Stati Uniti “stanno inviando fondi di emergenza alle organizzazioni umanitarie e si stanno coordinando con le autorità libiche e le Nazioni Unite per fornire ulteriore supporto”.

La Francia invia un ospedale da campo

La Francia ha deciso di inviare un ospedale da campo in Libia per contribuire ai soccorsi delle persone colpite dal ciclone Daniel: è quanto annunciato dal Ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. “In seguito alle drammatiche inondazioni in Libia dispieghiamo, su richiesta del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, l’ospedale da campo della Protezione Civile”, annuncia il Ministro su X, precisando che “i primi membri del personale partiranno da questa sera affinché tutto sia operativo entro 48 ore”.