Vertice sul Clima, von der Leyen a Nairobi: “pietra miliare verso la COP28”

“Sono felice di essere a Nairobi per il vertice africano sul clima. Una pietra miliare sulla strada verso la COP28“, la Conferenza sul clima ONU che si terrà negli Emirati Arabi Uniti a fine anno: è quanto ha affermato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, appena arrivata in Kenya, dove parteciperà al Vertice sul clima. “Dobbiamo assicurarci che la voce dell’Africa sia ascoltata, poiché detiene la chiave per molte soluzioni globali contro il cambiamento climatico. Insieme lavoreremo per rendere la COP28 un successo“.