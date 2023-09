Maltempo Campania, due ponti allagati a Torre del Greco: camion e auto restano bloccati nell’acqua

MeteoWeb

I forti temporali, con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento, che hanno colpito la Campania nel corso della mattina hanno prodotto disagi anche a Torre del Greco, nel Napoletano. Nella tarda mattinata, nella zona posta a ridosso del lungomare cittadino, si sono allagati due ponti a causa dell’acqua piovana e un camion e un’automobile sono rimasti intrappolati. Il primo dei due ponti allagati collega via Litoranea alla strada parallela sorta per chiudere i ponti delle ferrovie dello Stato, mentre il secondo mette in comunicazione la parte terminale del litorale con viale Europa. Proprio nella zona di viale Europa, un camion è rimasto bloccato a metà ponte, con i due occupanti costretti a salire sul mezzo in attesa dei soccorsi. Sul posto, sono intervenuto Vigili del Fuoco, Polizia municipale e volontari di Protezione Civile dell’associazione Torre Vesuvio-Pro Natura. I soccorritori hanno prima tratto in salvo le persone e poi hanno lavorato per liberare il ponte ed estrarre il mezzo pesante.

Poco dopo, è arrivata l’altra segnalazione: anche in questo caso, il ponte è stato reso inagibile dall’acqua piovana accumulatasi e un’auto è finita sommersa quasi interamente. Per fortuna, gli occupanti sono riusciti ad uscire dal veicolo e a mettersi in salvo.

