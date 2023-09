Maltempo, downburst a Lecce: alberi abbattuti, oggi scuole chiuse

MeteoWeb

La Puglia è stata duramente colpita dal maltempo. Forti temporali hanno colpito il Salento ieri pomeriggio e Manduria è stata sferzata da grandine e forte vento. Lecce è stata colpita da un forte downburst (raffiche di vento lineari in uscita dal temporale) con raffiche di oltre 100km/h. Oggi diverse scuole rimarranno chiuse a in città per consentire lo svolgimento delle operazioni di ripristino in piena sicurezza dei luoghi colpiti. Niente lezioni quindi, negli istituti di via Cantobelli e viale Romagna (scuola Quarto circolo), di via Raffaello Sanzio e di Via Abruzzi dell’Istituto Ammirato Falcone. Resterà chiuso anche il Parco del Galateo.

E’ in corso la conta dei danni provocati soprattutto dalla caduta di alberi anche sulle sedi stradali. Nel cortile della scuola Primaria di via Cantobelli le forti raffiche di vento hanno abbattuto un grosso pino. Un altro grosso pino presente nel recinto dell’Istituto comprensivo Ammirato Falcone è caduto su via Dell’Abate danneggiando un’automobile privata. Caduti alberi anche in viale Grassi, via Marconi (Castromediano) e in Via Guarini, nel quartiere San Lazzaro.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: