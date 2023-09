Maltempo Friuli: picchi di 100mm e vento a quasi 100km/h e non è ancora finita | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio, maltempo in Friuli con forte vento per l’avvicinamento di un fronte atlantico che ha determinato un incremento del flusso da sud-ovest in quota (quasi 100km/h le raffiche in alcune stazioni oltre i 1500 metri) mentre il vento di Scirocco (moderato) sulla costa è penetrato sulla pianura orientale fino alla zona di Udine. La situazione – precisa una nota della Protezione Civile regionale – ha dato origine ad una linea temporalesca piuttosto intensa e stazionaria tra la zona a sud di Udine e le colline orientali fino alla zona del monte Matajur. In questa fascia sono caduti, fino alle ore 18, dai 30 ai 100mm di pioggia. Altri rovesci e temporali hanno portato piogge abbondanti su alcune zone della fascia Prealpina (10-30mm) e più localmente su altre zone della regione. La Protezione Civile segnala anche un unico dissesto con uno smottamento in comune di Frisanco, in località Vals.

Le previsioni per le prossime ore

In serata, è atteso il passaggio del fronte vero e proprio, che dovrebbe durare circa 6 ore. In questa fase, si dovrebbe assistere ad una maggior diffusione e intensificazione dei fenomeni di rovesci e temporali sulla regione, segnala la Protezione Civile regionale. Per la serata e la prima parte della notte, fino alle ore 2 circa, saranno pertanto probabili rovesci e temporali, specie sulla fascia orientale della regione. Qualche temporale potrà essere forte e localmente le piogge potranno essere intense. Il vento in quota si intensificherà ulteriormente con raffiche oltre i 100km/h oltre i 1500 metri. Nella seconda parte della notte, il tempo in genere migliorerà anche se potrà ancora formarsi qualche temporale residuo, specie a est e sulla costa. A notte inoltrata, dopo il passaggio del fronte, la situazione tenderà a farsi più stabile.

