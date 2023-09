Maltempo Lombardia: interventi dei Vigili del Fuoco a Varese, Como e Monza-Brianza

MeteoWeb

Situazione sotto controllo in Lombardia, in particolare nelle province di Varese, Como e Monza-Brianza, le più colpite dal maltempo avvenuto tra la notte e il mattino. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati per i controlli e le segnalazioni arrivate dalle province dove si sono registrati allagamenti e alberi caduti. Diverse squadre sono attualmente impegnate nel Saronnese, dove si sta procedendo anche alla verifica di infiltrazioni in alcuni edifici già interessati dalle perturbazioni dei mesi scorsi.

“Questa notte” soprattutto a Milano e nell’hinterland “ci sono stati nubifragi e temporali molto forti ma grazie a Dio non ci sono danni particolarmente rilevanti e la situazione sta rientrando. Sono previsti ancora temporali nelle prossime ore ma non di particolare gravità“. Lo ha spiegato l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile della Regione Lombardia Romano La Russa a margine una conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia per parlare del test di It-Alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, previsto in Lombardia martedì 19 settembre alle 12.

