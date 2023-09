Maltempo, temporale a Palermo: strade allagate e calo delle temperature | VIDEO

MeteoWeb

Dopo i gravi incendi della giornata di ieri, alimentati dal caldo e dallo scirocco, oggi sulla Sicilia è tornato il maltempo. Anche Palermo è stata colpita da un temporale nel pomeriggio, che ha scaricato 23mm di pioggia, con la temperatura che è scesa fino a +22°C dopo aver toccato una massima di +30°C. Si registra, dunque, un primo calo termico considerevole (basti pensare che ieri Palermo ha toccato i +39°C!), che sarà ancora più evidente tra domani e lunedì 25 settembre, quando le temperature scenderanno su valori di 15°C a quelle dei giorni scorsi. Intanto, la pioggia scesa oggi ha contribuito ad allagare alcune strade della città. I turisti hanno trovato rifugio sotto i gazebo dei locali.

