Maltempo, forti temporali al Nord-Ovest: nubifragio con grandine a Milano, raffiche di oltre 100km/h nell’Alessandrino | VIDEO

Forti temporali stanno colpendo le regioni di Nord-Ovest. In particolare, i più intensi interessano la Lombardia e oltre il confine con la Svizzera. È proprio in questa zona, nelle province settentrionali della Lombardia, che si registrano gli accumuli pluviometrici più rilevanti finora. Segnaliamo: 89mm a Dongo, 88mm a Cugliate Fabiasco, 75mm a Gravedona, 73mm a Cantello, 72mm a Somma Lombardo, 67mm a Como Monteolimpino, 65mm a Colma di Sormano, 64mm a Valmorea, 62mm a Chiavenna, Fraciscio di Campodolcino, 61mm a Buguggiate, 58mm a Castronno, 57mm a Besnate.

Un’intensa linea temporalesca, in moto verso est, sta colpendo anche Milano e provincia, portando nubifragi, grandine e raffiche di vento. Una inquietante shelf cloud è stata avvistata da Cassano d’Adda. 21mm di pioggia sono già caduti a Milano Boscoincittà e Milano Lambrate, 18mm a Milano San Leonardo: segnalata grandine sul capoluogo. L’attenzione è soprattutto sul livello dei fiumi Lambro e Seveso che vengono costantemente monitorati. Picchi di 40mm, invece, in provincia: 40mm a Malvaglio di Robecchetto con Induno, 39mm a Legnano, 38mm a Rescaldina, 32mm a Nerviano. Oggi a Milano, la temperatura massima si è fermata a +25°C. Nella metà settentrionale della Lombardia, colpita dai fenomeni di maltempo, le temperature massime arrivano a +23-25°C; fino a +27-28°C nel settore sudorientale della regione.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Milano a causa del maltempo. Non ci sono stati danni gravi ma i pompieri e gli agenti della Polizia locale hanno ricevuto molte richieste di intervento per alberi caduti, tegole pericolanti, allagamenti di cantine e auto danneggiate.

Nubifragio e forte vento a Milano

Intenso temporale a Milano

Altri forti temporali sono in atto nella Liguria di Ponente, con 42mm a Ventimiglia e Pontedassio, 27mm a Diano Aretino, 26mm a Imperia Montegrazie. Temporali hanno colpito anche il Piemonte orientale nel corso del pomeriggio: caduti 59mm a Varallo Pombia (Novara), 20mm a Momo (Novara). Fortissime raffiche di vento sono state registrate in provincia di Alessandria. Nel tardo pomeriggio, alla stazione meteo di Capanne di Cosola, nell’alta Val Borbera, al confine con la Liguria, è stata registrata una raffica di 105,5km/h. Segnaliamo anche una raffiche di 63km/h nella vicina Bosio e di 55km/h a Sardigliano.

