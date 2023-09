Maltempo, violenti temporali nella Sicilia orientale: diluvio su Caltagirone

MeteoWeb

Violenti temporali sono in atto sulla Sicilia orientale, in particolare tra la provincia di Catania, Siracusa ed Enna. In circa due ore, sono caduti 45mm di pioggia a Caltagirone, nel Catanese, mentre 24mm si registrano a Palazzolo Acreide (Siracusa), 20mm ad Agira (Enna), 17mm ad Acireale (Catania), 14mm a Montalbano Elicona (Messina) e 11mm a San Pier Niceto (Messina). Tanta la pioggia caduta in poco tempo a Caltagirone, dove è alto il rischio di allagamenti e disagi: prestare massima attenzione.

