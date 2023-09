Maltempo, tornado alle porte di Milano: danni tra Rho e Pregnana | VIDEO

MeteoWeb

Le regioni del Nord sono nella morsa del maltempo. Oltre a piogge molto abbondanti, con conseguenti frane e allagamenti, nel Verbano, nel Genovese e sull’Appennino Parmense, si registra anche un tornado in Lombardia. In particolare, il vortice si è sviluppato alle porte di Milano: testimonianze giungono da Rho e Pregnana Milanese. Purtroppo ci sono danni: nei video a corredo dell’articolo, si possono osservare i detriti sollevati dal vortice. Nella zona sono caduti tra 45 e 50mm di pioggia.

Rimanendo in tema di piogge, la zona tra la provincia di Sondrio e l’alta Bergamasca è quella che registra gli accumuli maggiori. Segnaliamo: 135mm a Fraciscio di Campodolcino, 125mm a Valcanale di Ardesio, 114mm a Pescegallo di Gerola Alta, 107mm a Madesimo, 105mm a Campo Tartano, 102mm a Olmo al Brembo, 93mm a Colere, 66mm a Valbondione, Rota d’Imagna, 61mm ad Aprica.

Le immagini del tornado da Pregnana Milanese

