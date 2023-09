Maltempo, tromba marina incanta i passeggeri di un traghetto all’Elba

MeteoWeb

Piogge e temporali hanno interessato oggi le regioni del Centro-Nord. Di fronte alle coste dell’isola d’Elba nella zona di Rio Marina (Livorno), nel pomeriggio si è formata anche una tromba marina, che è stata ripresa dai passeggeri di un traghetto Toremar che stava rientrando a Piombino. È accaduto intorno alle 16.30: quando all’improvviso il cielo si è coperto, ha cominciato a piovere e si è formata la tromba marina che è durata una decina di minuti. Il vortice non ha avuto alcuna conseguenza. “Siamo stati spettatori di un evento spettacolare che è durato diversi minuti e vedevamo che tirava su acqua dal mare“, hanno raccontato dalla nave alcuni turisti al rientro in terraferma.

In Piemonte, invece, in particolare a Peveragno, nel Cuneese, si è formato un funnel cloud (o nube ad imbuto), ossia un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

