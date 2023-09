Meteo, forte ondata di maltempo all’orizzonte: nuovo ciclone Mediterraneo al Sud? Le mappe

MeteoWeb

Scenari d’autunno dai modelli meteorologici a medio termine: mentre oggi è un Sabato nuvoloso, a tratti piovoso e instabile in Sardegna, al Nord/ovest e in alcune zone del Centro ma il weekend proseguirà con connotati tipicamente estivi su gran parte del Paese, dalla metà della prossima settimana lo scenario meteo si dovrebbe ribaltare per l’arrivo di una perturbazione nord atlantica destinata a rimescolare la situazione e segnare quella attesa svolta autunnale che porterà, finalmente, in modo stabile e definitivo, l’autunno nel nostro Paese.

I modelli non sono ancora concordi sui dettagli del maltempo che verrà, ma la linea di tendenza appare tracciata. Secondo il modello americano GFS, tutt’Italia sarà coinvolta in una grande e lunga perturbazione che farà bruscamente crollare le temperature e porterà molta pioggia in tutto il Paese (vedi mappa in alto); al contrario il modello europeo ECMWF prospetta una situazione meno autunnale, ma anche più estrema, con un profondo e violento Ciclone Mediterraneo al Sud, tra Sicilia e Tunisia, clima più mite e le propaggini dell’Anticiclone sul Nord, maltempo quindi limitato soltanto al Sud ma molto molto violento.

Quale sarà lo scenario che davvero si realizzerà, lo potremo scoprire soltanto nei prossimi giorni. Intanto il consiglio è quello di godersi questo weekend che, nella stragrande maggioranza del territorio italiano avrà ancora dei connotati tipicamente estivi, soprattutto nella giornata di domani, e potrebbe essere l’ultimo adatto ad andare ancora al mare o a svolgere attività all’aria aperta senza problemi legati al maltempo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: