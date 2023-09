Missione Ax-3, Meloni: “in bocca al lupo a Villadei”

MeteoWeb

“In bocca al lupo a Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare, che rappresenterà l’Italia nella missione Ax-3 sulla Stazione Spaziale Internazionale. La sua partecipazione costituirà un importante beneficio per la nostra comunità scientifica, accademica ed industriale, nonché un’opportunità di acquisire una posizione rilevante nell’ambito dell’economia spaziale e delle attività commerciali in orbita bassa“: è quanto ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ax-3 sarà la prima missione astronautica commerciale tutta europea a essere lanciata verso la ISS. In un’impresa storica, 3 Paesi – Italia, Turchia e Svezia attraverso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) – si sono uniti per Ax-3. L’astronauta svedese, Marcus Wandt ricoprirà il ruolo di specialista di missione sotto il comando di Michael López-Alegría, astronauta capo di Axiom Space, che rappresenta sia gli Stati Uniti che la Spagna in virtù della sua doppia cittadinanza. Gli altri due membri dell’equipaggio della missione Ax-3 sono Walter Villadei e lo specialista di missione Alper Gezeravci, dalla Turchia.

Villadei, Gezeravcı e Wandt hanno una vasta esperienza nei voli con equipaggio e hanno tutti prestato servizio nelle forze aeree della loro nazione. Ricordiamo inoltre che Villadei ha partecipato di recente, lo scorso 29 giugno, alla missione Virtute-1, il primo volo suborbitale scientifico italiano.