Russia e Cina dominano la corsa per la produzione di elettricità nucleare, ininterrotta e a zero emissioni

“Mentre gli Stati Uniti e molti leader mondiali continuano la ricerca di “elettricità inaffidabile”, proveniente da turbine eoliche e pannelli solari, che possono generare nella migliore delle ipotesi elettricità intermittente dal vento e dal sole disponibili, Russia, Cina, Francia e Finlandia sono emerse come leader nella produzione di energia nucleare per ottenere elettricità continua, ininterrotta, economica e a zero emissioni. Secondo recenti rapporti, Russia e Cina sono attualmente leader mondiali nella produzione di elettricità nucleare, che è anche elettricità continua e ininterrotta a zero emissioni”. È quanto sostiene, in un articolo sul sito dell’Heartland Institute, Ronald Stein, ingegnere, consulente politico senior sull’alfabetizzazione energetica per l’Heartland Institute e il CFACT e coautore del libro nominato al Premio Pulitzer “Clean Energy Exploitations”.

“Attualmente sono in costruzione circa 60 reattori nucleari in 15 Paesi, in particolare Cina, India e Russia. Insieme, Cina e Russia rappresentano il 70% dei nuovi impianti nucleari. Gli Stati Uniti, che un tempo erano all’avanguardia nel campo dell’energia nucleare, ora sono in ritardo, con solo una manciata di nuovi reattori in costruzione. È probabile che il dominio di Russia e Cina continui nel prossimo futuro poiché investono massicciamente in nuove tecnologie ed espandono i loro programmi di energia nucleare. Molte delle centrali nucleari di prossima generazione richiederanno una nuova forma di uranio arricchito, chiamato HALEU (High-Assay, Low-Enriched Uranium). La Russia è attualmente l’unico Paese a produrre HALEU”, continua Stein.

“La domanda globale di elettricità conveniente, affidabile, sicura e pulita è in forte aumento a causa delle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza e degli ambiziosi impegni climatici. Oggi, sia la Russia che la Cina sono davanti agli Stati Uniti in termini di numero di accordi con la vendita di hardware nucleare e relativi servizi. Due dei principali concorrenti americani per l’elettricità generata a zero emissioni sono anche importanti rivali geopolitici: per Russia e Cina, le esportazioni nucleari non sono solo redditizie, ma sono un mezzo efficace per esercitare influenza geopolitica”, sottolinea Stein, che evidenzia anche un altro aspetto. “Mentre il movimento nucleare continua ad essere guidato da Russia e Cina, gli Stati Uniti, attraverso sussidi e incentivi fiscali, continuano a fornire incentivi finanziari che aiutano e incoraggiano l’enorme sfruttamento dei bambini – alcuni di appena 6 anni – da parte della Cina comunista”.

“L’America deve competere per garantire una miriade di interessi nazionali. La posta in gioco in questo mercato è il commercio, il clima, l’energia e la sicurezza nazionale, la geopolitica, la non proliferazione e altro ancora. Il valore geopolitico del commercio e del commercio nucleare fa sì che Mosca e Pechino siano attivamente coinvolte nell’aiutare le loro imprese statali ad aggiudicarsi progetti di costruzione di reattori all’estero. I governi russo e cinese utilizzeranno vari strumenti diplomatici – che vanno dai memorandum d’intesa preliminari ad accordi di cooperazione più ampi – per sostenere le rispettive società nucleari statali nell’ottenere accordi all’estero. Mosca e Pechino utilizzano accordi di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo per far familiarizzare i partner con le rispettive tecnologie. Attraverso questi accordi, Russia e Cina invitano gli studenti dei Paesi partner a formarsi e studiare presso università e istituti nazionali. In definitiva, questi sforzi possono influenzare la decisione degli stati clienti una volta che l’approvvigionamento di tecnologie nucleari civili avrà inizio sul serio”, spiega Stein.

“La presenza di Russia e Cina sui mercati internazionali è in crescita. I dati sono coerenti con le valutazioni degli ultimi anni secondo cui la Russia è di gran lunga il principale esportatore mondiale di centrali nucleari in termini di reattori pianificati e in costruzione: la Russia ha accordi d’intesa con 45 Paesi diversi. La presa della Russia sul commercio di energia nucleare è sempre più forte”, evidenzia l’ingegnere. “Anche se la sua affermazione come fornitore nucleare globale è stata relativamente recente, anche la Cina sta davanti agli USA sugli accordi stringenti con 13. La Cina sta inoltre pianificando ambiziosi sviluppi sul nucleare a livello nazionale, dotandosi di una significativa base industriale per l’esportazione”.

“La domanda di energia nucleare è in forte aumento a livello globale mentre le preoccupazioni sulla sicurezza elettrica diventano fondamentali e cresce l’imperativo di decarbonizzare”, continua Stein, che evidenzia come “l’America e alcuni altri Paesi europei continuano a concentrarsi sulla liberazione del mondo dai combustibili fossili, solo per avere l’elettricità occasionale generata dal vento e dal sole”.

“Nel frattempo, la mancanza di alfabetizzazione energetica tra il Presidente Biden e i suoi omologhi in Europa si sta perpetuando”, conclude Ronald Stein, sottolineando che i loro “sforzi per fermare l’uso dei combustibili fossili metterebbero a terra i 50.000 jet nel mondo e lascerebbero 50.000 navi mercantili ormeggiate ai moli. E interromperebbero la produzione di 6.000 prodotti derivati dal petrolio che sostengono gli 8 miliardi di persone su questo pianeta! L’energia eolica e solare possono solo generare elettricità ma non possono produrre nulla per la società! Pertanto, senza un sostituto dei combustibili fossili che forniscono i prodotti che sostengono l’umanità di oggi, il Presidente Biden e i suoi omologhi sono concentrati sul lanciarsi da un aereo senza paracadute!”.