Siccità in Amazzonia, la crisi potrebbe proseguire fino a gennaio

La grave siccità che colpisce in queste settimane l’Amazzonia, legata al fenomeno di El Niño, potrebbe prolungarsi fino a gennaio, secondo una previsione del Centro di monitoraggio e allerta per i disastri naturali (Cemaden) del governo federale del Brasile. La situazione di diversi fiumi strategici per l’equilibrio ambientale di tutta la regione è considerata già critica, con portate inferiori alla media storica. In questo scenario, prevede il Cemaden, il numero di comuni colpiti dalla siccità potrebbe aumentare ulteriormente entro la fine dell’anno, con un forte impatto sulla navigazione e l’accesso all’acqua e un aumento del pericolo di incendi.

Nel solo stato di Amazonas, il governo stima che la popolazione colpita raggiungerà le 500mila persone nel mese di ottobre mentre a Manaus e Rio Branco è già stato dichiarato lo stato di emergenza. Finora l’emergenza siccità è stata dichiarata in 15 comuni dello stato di Amazonas, con 111mila persone colpite. Il governo brasiliano ha già annunciato l’invio di aiuti umanitari.

“È possibile che questa situazione peggiori fino a dicembre o gennaio e inizi a indebolirsi solo a partire da marzo o aprile 2024”, ha affermato la ricercatrice del Cemaden, Ana Paula Cunha, citata dal portale G1. In questo senso, ha aggiunto Cunha, la siccità di quest’anno “potrebbe superare quella record registrata nel 2015 e nel 2016“, anche allora causata dal fenomeno El Niño.