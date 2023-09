Succo di melograno: scopri i suoi benefici e come prepararlo in casa

MeteoWeb

Il succo di melograno è apprezzato per i suoi numerosi benefici per la salute. È ricco di antiossidanti, tra cui polifenoli come il resveratrolo e gli antociani, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento precoce. Inoltre, è associato a una diminuzione del rischio di malattie cardiache, grazie alla sua capacità di abbassare la pressione sanguigna e migliorare i livelli di colesterolo. È noto per sostenere la funzione cognitiva, favorendo la memoria e l’attenzione. Il succo di melograno ha anche proprietà antinfiammatorie, utili nella gestione di condizioni come l’artrite. La sua capacità di migliorare la circolazione sanguigna può contribuire a una pelle più sana e luminosa. Infine, alcune ricerche hanno suggerito che il consumo regolare di succo di melograno possa svolgere un ruolo nella prevenzione di alcune forme di cancro, in particolare il cancro alla prostata.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il succo di melograno?

Il succo di melograno è una bevanda ottenuta dalla spremitura dei frutti del melograno (Punica granatum). Il melograno è un arbusto o albero piccolo che può crescere fino a 5-8 metri di altezza ed è originario delle regioni dell’Iran e dell’Asia occidentale. Oggi è coltivato in molte parti del mondo, compresi paesi come l’India, la Turchia, la Spagna, e gli Stati Uniti, in particolare in California.

Il frutto del melograno ha dimensioni variabili, con una buccia dura e spessa che racchiude centinaia di semi succosi. Questi semi sono circondati da una polpa commestibile e succosa, che è il componente principale del succo di melograno. Per ottenere il succo, i frutti vengono spremuti o pressati, separando la polpa e i semi dai liquidi. Il risultato è un succo rosso brillante, ricco di sapore e nutrienti. È noto per il suo sapore dolce e leggermente aspro, oltre ai numerosi benefici per la salute associati ai suoi composti antiossidanti e nutrienti.

Benefici e proprietà del succo di melograno

Il succo di melograno è noto per i suoi numerosi benefici e proprietà per la salute:

Ricco di antiossidanti : è pieno di antiossidanti, come i polifenoli, che aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo, contribuendo a prevenire l’invecchiamento cellulare e le malattie croniche;

: è pieno di antiossidanti, come i polifenoli, che aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo, contribuendo a prevenire l’invecchiamento cellulare e le malattie croniche; Protezione cardiovascolare : il consumo è associato all’abbassamento della pressione sanguigna e al miglioramento dei livelli di colesterolo, riducendo così il rischio di malattie cardiache e ictus;

: il consumo è associato all’abbassamento della pressione sanguigna e al miglioramento dei livelli di colesterolo, riducendo così il rischio di malattie cardiache e ictus; Antinfiammatorio : contiene proprietà antinfiammatorie che possono essere utili nella gestione di condizioni infiammatorie come l’artrite e altre malattie infiammatorie croniche;

: contiene proprietà antinfiammatorie che possono essere utili nella gestione di condizioni infiammatorie come l’artrite e altre malattie infiammatorie croniche; Miglioramento della memoria e della funzione cognitiva : gli antiossidanti possono sostenere la salute del cervello, migliorando la memoria e la capacità di concentrazione;

: gli antiossidanti possono sostenere la salute del cervello, migliorando la memoria e la capacità di concentrazione; Benefici per la pelle : il consumo regolare può favorire la circolazione sanguigna, contribuendo a una pelle più sana, giovane e luminosa;

: il consumo regolare può favorire la circolazione sanguigna, contribuendo a una pelle più sana, giovane e luminosa; Potenziale anticancro : alcune ricerche suggeriscono che il succo di melograno possa avere un ruolo nella prevenzione di alcune forme di cancro, come il cancro alla prostata;

: alcune ricerche suggeriscono che il succo di melograno possa avere un ruolo nella prevenzione di alcune forme di cancro, come il cancro alla prostata; Riduzione del rischio di infezioni : è stato studiato per le sue proprietà antimicrobiche, che possono contribuire a prevenire infezioni batteriche e virali;

: è stato studiato per le sue proprietà antimicrobiche, che possono contribuire a prevenire infezioni batteriche e virali; Sostegno digestivo : può aiutare a migliorare la digestione e ridurre i sintomi di disturbi gastrointestinali;

: può aiutare a migliorare la digestione e ridurre i sintomi di disturbi gastrointestinali; Idratazione : può essere una fonte efficace di idratazione, fornendo nutrienti importanti come vitamine e minerali;

: può essere una fonte efficace di idratazione, fornendo nutrienti importanti come vitamine e minerali; Riduzione del rischio di diabete: alcuni studi indicano che il succo di melograno può aiutare a migliorare la sensibilità all’insulina e a regolare i livelli di zuccheri nel sangue.

Tuttavia, è importante consumare questa bevanda con moderazione, poiché è ricca di zuccheri e calorie. Consultate sempre un medico in caso di dubbi, soprattutto in caso di condizioni mediche preesistenti.

Le controindicazioni

Sebbene la spremuta di melograno offra numerosi benefici per la salute, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Interazioni farmacologiche : può interagire con alcuni farmaci, come gli anticoagulanti e alcuni farmaci per la pressione sanguigna;

: può interagire con alcuni farmaci, come gli anticoagulanti e alcuni farmaci per la pressione sanguigna; Allergie : alcune persone possono essere allergiche al melograno o ai suoi componenti. Se avete avuto reazioni allergiche in passato o siete suscettibili alle allergie alimentari, consultate un medico prima di consumare succo di melograno;

: alcune persone possono essere allergiche al melograno o ai suoi componenti. Se avete avuto reazioni allergiche in passato o siete suscettibili alle allergie alimentari, consultate un medico prima di consumare succo di melograno; Interferenza con alcune condizioni mediche : le persone con determinate condizioni mediche, come la malattia renale avanzata o problemi gastrointestinali, potrebbero dover evitare il consumo eccessivo del succo a causa della sua acidità e del suo contenuto di potassio;

: le persone con determinate condizioni mediche, come la malattia renale avanzata o problemi gastrointestinali, potrebbero dover evitare il consumo eccessivo del succo a causa della sua acidità e del suo contenuto di potassio; Calorie e zuccheri : è relativamente calorico e ricco di zuccheri naturali. Le persone con diabete o problemi di gestione del peso dovrebbero consumarlo con moderazione e tenere sotto controllo il consumo complessivo di zuccheri;

: è relativamente calorico e ricco di zuccheri naturali. Le persone con diabete o problemi di gestione del peso dovrebbero consumarlo con moderazione e tenere sotto controllo il consumo complessivo di zuccheri; Possibile irritazione gastrointestinale : alcune persone potrebbero avvertire irritazione gastrointestinale o disturbi digestivi dopo il consumo eccessivo, specialmente se il succo è molto concentrato. In questi casi, diluirlo acqua può essere utile;

: alcune persone potrebbero avvertire irritazione gastrointestinale o disturbi digestivi dopo il consumo eccessivo, specialmente se il succo è molto concentrato. In questi casi, diluirlo acqua può essere utile; Reazione allergica incrociata : in rari casi, le persone con allergie alimentari esistenti, come l’allergia al polline, potrebbero avere una reazione allergica incrociata al melograno. È importante prestare attenzione a eventuali sintomi allergici dopo il consumo;

: in rari casi, le persone con allergie alimentari esistenti, come l’allergia al polline, potrebbero avere una reazione allergica incrociata al melograno. È importante prestare attenzione a eventuali sintomi allergici dopo il consumo; Effetto lassativo: può avere un effetto lassativo leggero su alcune persone. Se ne bevete grande quantità, potreste avere disturbi intestinali o diarrea.

Per evitare eventuali complicazioni o interazioni indesiderate, è sempre consigliabile consultare il proprio medico, soprattutto in caso di condizioni mediche specifiche o se state assumendo farmaci. Inoltre, è importante consumarlo con moderazione come parte di una dieta bilanciata.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie nel succo di melograno possono variare leggermente a seconda del grado di diluizione e dell’eventuale aggiunta di zucchero o altri ingredienti. Di seguito sono riportate le stime medie per una tazza (240 ml) di succo di melograno non diluito e non zuccherato:

Calorie: circa 134 calorie

Carboidrati: circa 31 grammi

Zuccheri: circa 24 grammi

Proteine: circa 1,5 grammi

Fibre: circa 0,2 grammi

Grassi: circa 0,5 grammi

Vitamina C: circa 18 milligrammi (30% della dose giornaliera raccomandata)

Potassio: circa 400 milligrammi

Il succo di melograno è relativamente ricco di zuccheri, il che contribuisce al suo sapore dolce. Tuttavia, è anche una buona fonte di vitamina C e potassio. Gli zuccheri presenti nel succo di melograno sono principalmente costituiti da fruttosio e glucosio, che sono zuccheri naturali contenuti nel frutto stesso. Poiché il succo di melograno è relativamente calorico e ricco di zuccheri, è importante consumarlo con moderazione, soprattutto se si sta cercando di controllare l’apporto calorico o in caso di problemi di gestione del peso.

Questi valori sono in ogni caso approssimativi e possono variare leggermente in base al produttore e alla preparazione del succo di melograno. Verificate sempre l’etichetta nutrizionale sul prodotto specifico per i dati più precisi.

Come spremere il melograno?

Per spremere il melograno, seguite questi passi:

Tagliate il melograno a metà, orizzontalmente, in modo da avere due sezioni;

Tenete una metà del melograno sopra una ciotola, con la parte tagliata rivolta verso il basso. Con una mano, battete leggermente sulla parte esterna del melograno con un cucchiaio o un batticarne per far cadere i semi nella ciotola. Ripetete questo processo per entrambe le metà del melograno;

Per ottenere il succo dai semi, potete utilizzare un estrattore manuale o uno spremiagrumi . Mettete i semi nella macchina e spremete per estrarre il succo;

manuale o uno . Mettete i semi nella macchina e spremete per estrarre il succo; Per rimuovere eventuali detriti o parti solide, filtrate il succo attraverso un setaccio o un colino a maglie fini;

Il succo di melograno fresco è ora pronto per essere servito. Potete anche conservarlo in frigorifero per mantenerlo fresco fino al momento dell’uso.

Ricordate di fare attenzione durante la fase di estrazione dei semi, poiché il succo del melograno può macchiare. E’ preferibile indossare un grembiule o lavorare su una superficie facile da pulire.