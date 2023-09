Terremoto Marocco, Musumeci: “Italia lontana da una consapevole cultura del rischio”

MeteoWeb

Il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci ha parlato del disastroso terremoto in Marocco. “È veramente una catastrofe, il bilancio cresce di ora in ora e penso sempre a quanto l’Italia sia lontana da una consapevole cultura del rischio“, ha detto Musumeci a Messina, dove si trova per partecipare ad un incontro di presentazione del suo libro “La Sicilia bombardata – la popolazione dell’Isola nella Seconda guerra mondiale (1940-43)”. “Abbiamo già allertato il sistema di Protezione Civile – aggiunge – siamo pronti ad intervenire, se dovesse arrivare la richiesta, con i nostri uomini, i nostri tecnici e i nostri strumenti. Siamo davvero un popolo di grande sensibilità, ci commuoviamo di fronte tragedie del genere, sia che capitino in Italia o avvengano all’estero, ma spenti i riflettori, dimentichiamo di vivere su una terra particolarmente vulnerabile ed invece serve prevenzione”.