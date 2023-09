Terremoto Toscana, Giani: “25 sfollati nell’Alto Mugello”, domani scuole chiuse a Marradi e Palazzuolo Senio

MeteoWeb

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha eseguito un sopralluogo aereo nel territorio dell’Alto Mugello, colpito fin dalle prime ore della giornata da uno sciame sismico con epicentro a Marradi. “Con l’assessore alla Protezione Civile Monni, stiamo facendo da questa mattina la verifica della situazione. Su Marradi si presenta un quadro che rispetto alla scossa di 4.8 di magnitudo delle 5:22 è molto più gestibile di quanto avremmo potuto anche immaginare”, ha detto Giani. Parlando poi del trasferimento di circa 30 anziani di una RSA, Villa Ersilia, situata proprio nel Comune di Marradi, che ha subito danni strutturali alla propria sede, Giani ha aggiunto: “forse è l’edificio di interesse pubblico che maggiormente ha risentito”.

“Venticinque sono gli sfollati perché gli edifici allo stato attuale si presentano con danni“, quali “crepe, ma più è stata la paura“, ha proseguito Giani. “Non si registrano danni alle persone, poi si è proceduto alla verifica alle scuole e ai luoghi di culto. Sono tre quelli che presentano ancora dubbi sulla loro agibilità o meno, dunque sostanzialmente una situazione che ha risentito” dello sciame sismico odierno “ma ci saremmo potuti aspettare molto di più”.

Nessun problema viene segnalato all’ospedale di Borgo San Lorenzo, sempre nel Mugello, mentre sotto attenzione ci sono alcuni edifici e chiese a Marradi, in particolare Popolano, Cardeto e Sant’Adriano, e a Palazzuolo sul Senio. Giani ha anche fatto sapere come con la Protezione Civile toscana “è stata allestita un’area di assistenza ai cittadini e alla comunità nella palestra della scuola elementare Dino Campana di Marradi, in caso di necessità o per chi ha paura”. Anche a Palazzuolo sul Senio, la Protezione Civile ha allestito circa 50 posti letto per chi non vuole pernottare a casa la prossima notte. L’area dedicata è stata preparata al Centro polifunzionale del Comune.

Per ciò che riguarda il trasporto ferroviario, la circolazione al momento rimane sospesa in via precauzionale sulla linea Firenze-Faenza tra Borgo San Lorenzo e Marradi, mentre sulle altre linee, fra cui l’Alta velocità Firenze-Bologna, si sono segnalati alcuni ritardi soprattutto nella prima parte della giornata, ed una momentanea deviazione sulla vecchia direttissima, con passaggio per Prato, per le necessarie verifiche del caso, per poi la sua successiva normale ripresa.

Scuole chiuse anche domani a Marradi e Palazzuolo Senio

Le scuole di Marradi e Palazzuolo sul Senio (Firenze) resteranno chiuse anche domani, martedì 19 settembre, a causa del terremoto. Lo hanno stabilito con ordinanza i sindaci. Invece si torna a fare lezione a Borgo San Lorenzo dopo le ispezioni dei tecnici del Comune e dei Vigili del Fuoco nei 12 plessi scolastici sparsi nel territorio comunale. A Borgo, capoluogo del Mugello dove ci sono anche scuole medie superiori, stamani era scattata la chiusura analogamente ai comuni colpiti nell’Alto Mugello. Nella giornata sono proseguite le verifiche tecniche della Protezione Civile sugli immobili, anche con droni che esaminano i tetti dall’alto.

Intanto, dalle verifiche condotte emerge che i palazzi comunali di Marradi e Palazzuolo sul Senio risultano agibili: domani gli uffici dovrebbero regolarmente riaprire nel pieno delle loro funzioni.