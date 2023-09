Terremoto Toscana: gravi danni a palestra, asilo e chiesa a Palazzuolo sul Senio

MeteoWeb

A Palazzuolo sul Senio (Firenze), confinante con Marradi, il terremoto di questa mattina ha causato gravi danni alla chiesa parrocchiale, che viene parzialmente chiusa, all’asilo del paese, alla palestra della scuola, mentre numerose segnalazioni di edifici lesionati – alcune decine – sono arrivate da privati al Comune e alla Protezione Civile. Lo riferisce il sindaco Gian Piero Moschetti. “Nel capoluogo temo danni grossi all’asilo e alla palestra della scuola – ha detto -, della chiesa vengono chiusi il loggiato davanti e le cappelle laterali. Nel territorio è stata pesantemente danneggiata la pieve romanica di San Giovanni Battista a Misileo, dove si sono spostati gli archi a volta, almeno tre e l’abbiamo chiusa“. La pieve è a soli 4km dal confine con la Romagna. A Palazzuolo saranno fatte verifiche su tutti gli edifici segnalati e anche sulla RSA del paese.

Sindaco di Palazzuolo: “nuova mazzata dopo l’alluvione”

“Avevamo appena cominciato a capire come affrontare il problema dell’alluvione e ora ci arriva questa mazzata del terremoto“, afferma il sindaco di Palazzuolo sul Senio. “L’alluvione colpì strutture private e ha danneggiato immensamente le relazioni economiche del territorio – spiega il sindaco Moschetti – Invece il terremoto di oggi ha colpito la vita sociale, i punti di aggregazione. Se la palestra, l’asilo, la chiesa non fossero agibili dopo le verifiche, saltano i momenti di aggregazione e diventa tutto più problematico”. “La nostra è una comunità montana che – prosegue – dopo l’alluvione era rimasta integra perché si affrontavano danni e problemi singoli, invece adesso il terremoto ha colpito strutture socializzanti, che con l’alluvione erano rimaste intatte. Stanno avendo problemi, e ancora dobbiamo vedere come ne esce la scuola” dopo le verifiche tecniche.