Terremoto Toscana: ospite di una RSA cade e muore a Modigliana

Una donna di 94 anni è morta questa mattina nella RSA Quisisana Modigliana – CRA, sull’Appennino forlivese. L’anziana sarebbe deceduta per le conseguenze di una caduta. L’evento è accaduto poco dopo la scossa di terremoto con epicentro a Marradi, in Toscana, che si è avvertita con forza anche in buona parte dell’Appennino romagnolo. La vittima è un’ospite “affetta da una grave forma di degenerazione cognitiva”, spiega all’ANSA Maria Cristina Rossi, coordinatrice della RSA di Modigliana. “Non abbiamo avuto nessun crollo dopo la scossa e la nostra struttura non è stata evacuata, non c’era il fuggi fuggi, non c’era marasma o confusione. Tutti gli ospiti sono rimasti nei loro letti. Lei è stata alzata”, “purtroppo si è trovata in uno stato di agitazione” molto forte.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana era su sedia a rotelle ma riusciva a “pattinare” sui piedi. Fortemente agitata, si è spostata e “sulla sedia a rotelle è caduta da due scalini. Si è fatta male ed è morta”. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica della caduta. Del decesso è stata informata la Procura di Forlì che ha disposto accertamenti sul caso.