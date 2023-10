Allerta Meteo Genova, domani chiusi parchi e cimiteri: la decisione sulle scuole

MeteoWeb

Mentre i sindaci di moltissime località della Liguria hanno deciso la chiusura delle scuole per domani, venerdì 20 ottobre, nella città di Genova gli istituti resteranno regolarmente aperti. “Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, domani a Genova saranno aperte e dovranno osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni di emergenza”. Lo ha deciso il Centro Operativo Comunale (COC) in vista dell’allerta meteo arancione per temporali prevista da stasera in Liguria. Sono sospese le uscite didattiche, anche se programmate. Il COC si riunirà alle 4.30 “per una puntuale valutazione delle eventuali criticità e si riserva di comunicare eventuali differenti decisioni”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, anche la metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin-Brignole.

A seguito dell’avviso per vento di burrasca forte emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria, dalla mezzanotte entrerà in vigore il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla strada Sopraelevata. Prevista la chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Prevista la chiusura al pubblico nella giornata di domani, 20 ottobre, di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova. I mercati resteranno aperti, ma si prescrive il divieto di apertura di ombrelloni e teloni. La stessa prescrizione si estende a tutto il territorio cittadino per l’apertura di ombrelloni e teloni nei dehor.

