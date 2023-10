Allerta Meteo, forte tempesta sull’Italia: scuole chiuse in molte regioni, l’ELENCO

MeteoWeb

L’Italia resta ancora nella morsa di una profonda depressione che porta piogge abbondanti al Nord e vento forte in tutto il Paese. In Sicilia e al Sud in generale, lo scirocco sta favorendo un’impennata delle temperature. Alla luce di queste previsioni, alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, in aggiornamento, elencheremo i Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, venerdì 20 ottobre:

Liguria

Arenzano (Genova)

(Genova) Bogliasco (Genova)

(Genova) Borzonasca (Genova)

(Genova) Busalla (Genova)

(Genova) Camogli (Genova)

(Genova) Cogoleto (Genova)

(Genova) Crocefieschi (Genova)

(Genova) Montoggio (Genova)

(Genova) Rapallo (Genova)

(Genova) Recco (Genova)

(Genova) Ronco Scrivia (Genova)

(Genova) Santa Margherita Ligure (Genova)

(Genova) Sestri Levante (Genova)

(Genova) Airole (Imperia)

(Imperia) Bordighera (Imperia)

(Imperia) Camporosso (Imperia)

(Imperia) Castellaro (Imperia)

(Imperia) Cervo Ligure (Imperia)

(Imperia) Diano Marina (Imperia)

(Imperia) Ospedaletti (Imperia)

(Imperia) Pompeiana (Imperia)

(Imperia) Riva Ligure (Imperia)

(Imperia) Sanremo (Imperia)

(Imperia) Santo Stefano al Mare (Imperia)

(Imperia) Taggia (Imperia)

(Imperia) Vallecrosia (Imperia)

(Imperia) Ventimiglia (Imperia)

(Imperia) Ameglia (La Spezia)

(La Spezia) Bolano (La Spezia)

(La Spezia) Deiva Marina (La Spezia)

(La Spezia) Sarzana (La Spezia)

(La Spezia) Alassio (Savona)

(Savona) Albenga (Savona)

(Savona) Andora (Savona)

(Savona) Arnasco (Savona)

(Savona) Borghetto Santo Spirito (Savona)

(Savona) Borgio Verezzi (Savona)

(Savona) Celle Ligure (Savona)

(Savona) Ceriale (Savona)

(Savona) Giustenice (Savona)

(Savona) Magliolo (Savona)

(Savona) Loano (Savona)

(Savona) Pietra Ligure (Savona)

(Savona) Quiliano (Savona) (chiusa la Don Peluffo e il doposcuola presso i club sportivi)

(Savona) (chiusa la Don Peluffo e il doposcuola presso i club sportivi) Stella (Savona)

(Savona) Toirano (Savona)

(Savona) Tovo San Giacomo (Savona)

(Savona) Varazze (Savona)

Sicilia

Cefalù (Palermo)

