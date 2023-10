Allerta Meteo, mappe spaventose per Venerdì 20: alto rischio alluvioni al Nord

MeteoWeb

Nel giorno in cui il maltempo è arrivato anche al Sud, non solo in Campania e Calabria ma anche in Sicilia con un bel temporale pomeridiano tra l’Etna e i Peloritani nel messinese jonico, i modelli prospettano scenari davvero estremi per il prossimo weekend. Quello che oggi è successo a Ostia, infatti, nei prossimi giorni si potrà ripetere in modo molto più esteso, diffuso e pesante su gran parte d’Italia.

Tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, infatti, arriverà un’imponente perturbazione atlantica che dopo aver flagellato Portogallo, Spagna e Francia, si accanirà sull’Italia con fenomeni di maltempo davvero molto pesanti dapprima sulle Regioni del Nord, dove venerdì avremo piogge torrenziali su tutto il territorio.

Il maltempo poi si estenderà anche al resto d’Italia: sabato 21 colpirà le Regioni tirreniche e in modo particolare Toscana, Umbria, Lazio e Campania, anche qui con fenomeni molto violenti. Si tratta di una perturbazione atlantica in perfetto stile autunnale, tanto che verrà preceduta da un flusso prefrontale di scirocco molto intenso in termini di caldo, venti e sabbia del Sahara.

Le temperature rimarranno molto elevate per tutta la settimana, soprattutto al Centro/Sud, di gran lunga superiori rispetto alle medie stagionali, anche se stavolta con condizioni di vento impetuoso, nubi sparse e tanta polvere desertica.

