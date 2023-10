Allerta Meteo: allarme arancione in Trentino per rischi idrogeologici e idraulici, attenzione anche in Alto Adige

MeteoWeb

La situazione dell’allerta meteo in Trentino è stata aggiornata e diventa arancione dalle ore 18 di oggi, 30 ottobre. La Protezione Civile – informa la Provincia – ha emesso un nuovo avviso che conferma l’allerta da gialla ad arancione (moderata) su tutto il territorio provinciale per possibili rischi idrogeologici e idraulici. Nelle ultime 24 ore, si sono registrate piogge deboli o moderate con accumuli generalmente inferiori a 15 millimetri, con un massimo di 28 millimetri a Malga Sorgazza. Nelle prossime ore, forti flussi sudoccidentali determineranno un’intensificazione delle piogge che, specie nella serata di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, risulteranno persistenti, forti e localmente anche a carattere temporalesco. Entro le prime ore di domani, martedì 31 ottobre 2023, sono attesi mediamente 70-100 millimetri e localmente più di 130 millimetri con intensità orarie che localmente potranno superare i 20 millimetri all’ora.

Domani, martedì 31 ottobre 2023, in mattinata, il transito di un fronte freddo determinerà piogge deboli o moderate (5-30mm) localmente anche a carattere di rovescio; dalle ore centrali moderato rinforzo dei venti da nord ovest ed esaurimento delle precipitazioni. Entro le ore 18 di oggi, tutte le piste ciclabili e i percorsi pedonali, attigui ai o interessanti i corsi d’acqua, dovranno essere chiusi al traffico.

Allerta Meteo Alto Adige: rimane il rischio ‘Alfa’

In Alto Adige, rimane il livello di attenzione Alfa, che richiede un monitoraggio costante, per le precipitazioni. Martedì 31 ottobre alle 12 – scrive la Provincia in una nota – è previsto un aggiornamento della situazione nel corso di una nuova conferenza di valutazione. Il rischio di inondazioni non è più arancione su tutto il territorio, ma è stato aggiunto il rischio potenziale e moderato di venti forti, sempre sul livello di allerta arancione, nei bacini meridionali di Val d’Ultimo e Val Passiria e nell’Alta Valle Isarco.

“Questo pomeriggio e durante la notte, le precipitazioni piovose diventeranno più frequenti da sud: l’evento principale è previsto tra questa notte e la mattinata di domani, martedì, quando sono attesi in media dai 40 ai 60 millimetri per metro quadrato, con punte fino a 80 millimetri nelle zone a sud ovvero in Val d’Ultimo e in Val Passiria. Le precipitazioni minori si verificheranno probabilmente in Alta Val Venosta. Il limite delle nevicate è attualmente molto alto, a 3000 metri, e rimarrà tale durante l’evento principale in alta montagna“, ha spiegato Gunther Geier, del Servizio meteorologico della Provincia di Bolzano.

Geier ha riportato che sono previsti altri due eventi precipitativi questa settimana. Il primo, da giovedì 2 a venerdì 3 novembre, con precipitazioni dai 20 ai 40 millimetri per metro quadrato, mentre il secondo tra sabato 4 e domenica 5 novembre, con un afflusso di aria fredda che abbasserà il limite delle nevicate. Per quanto riguarda i fiumi, rischio arancione per Passirio e Adige nel Burgraviato e l’Isarco e l’Alta Valle Isarco, mentre rischio giallo per gli altri corpi idrici. Sono prevedibili frane superficiali a metà settimana; in questo caso, il potenziale di pericolo è arancione e si concentra nelle zone a sud, da Ultimo al Brennero.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: