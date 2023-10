Un Anello di Fuoco si staglia nel cielo: spettacolare eclissi solare incanta le Americhe | FOTO

MeteoWeb

Una spettacolare eclissi di sole anulare, detta anche “Anello di Fuoco”, ha incantato milioni di persone nelle Americhe, anche se la presenza di cieli nuvolosi ha reso difficile l’osservazione del fenomeno in alcune parti degli USA. Migliaia di persone hanno installato telescopi e macchine fotografiche con filtri speciali nella speranza di catturare l’evento celeste. A differenza di un’eclissi solare totale, la Luna non copre completamente il sole durante un’eclissi anulare: quando la Luna si allinea tra la Terra e il Sole, lascia un anello luminoso, da cui deriva il nome “Anello di Fuoco”.

Questa spettacolare eclissi solare è stata visibile dagli stati USA di Oregon, Nevada, Utah, New Mexico e Texas, con un frammento di California, Arizona e Colorado. Ma anche nella Penisola messicana dello Yucatan, in Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. Gran parte del resto dell’emisfero occidentale ha visto solo un’eclissi parziale, in cui sembra che la Luna abbia dato un morso al sole. Nella gallery scorrevole in alto, alcune delle foto più belle dell’eclissi.

L’intera eclissi – dal momento in cui la Luna inizia a oscurare il sole fino a quando non torna alla normalità – dura da 2 ore e mezza a tre ore in un dato punto. La parte dell’Anello di Fuoco dura dai tre ai cinque minuti, a seconda della posizione.

L’evento celeste ha portato gli appassionati di astronomia negli angoli più remoti degli USA per cercare di ottenere la migliore visione possibile. Città e parchi nazionali lungo il percorso dell’evento si sono preparati ad affrontare una folla enorme. Decine di migliaia di persone hanno ricevuto una doppia sorpresa ad Albuquerque, nel New Mexico, dove l’eclissi ha coinciso con una festa internazionale delle mongolfiere che attira quasi 100.000 spettatori per le ascensioni di massa di centinaia di mongolfiere colorate.

Cos’è un’eclissi solare anulare, l’Anello di Fuoco

Innanzitutto, esistono 3 tipi principali di eclissi. Un’eclissi solare totale avviene quando la Luna blocca completamente il Sole. Un’eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si trova più lontano dalla Terra lungo l’orbita e oscura quindi solo una parte del disco solare. Infine, un’eclissi solare parziale si verifica quando la Terra, la Luna e il Sole non sono perfettamente allineati, quindi il disco lunare copre solo una parte della nostra stella.

L’evento di oggi, come noto, è un’eclissi anulare, il che significa che la Luna è lontana dalla Terra e quindi il Sole non sarà completamente oscurato, lasciando un infuocato anello dorato attorno all’oscuro disco lunare. Ciò avverrà gradualmente, con l’eclissi anulare contrassegnata da fasi di eclissi solare parziale.

La prossima eclissi sarà lunare

In genere un’eclissi solare si verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’eclissi lunare: a volte ci sono 2 eclissi consecutive, ma altre volte ce ne sono 3 durante la stessa stagione di eclissi. Il 28 ottobre, un’eclissi lunare parziale sarà visibile da gran parte dell’emisfero orientale, tra cui Europa (Italia compresa), Africa, Asia, Antartide e Oceania. Durante l’eclissi lunare parziale, la Luna attraverserà l’ombra della Terra, e apparirà meno luminosa del solito. L’eclissi lunare parziale inizierà alle 21:36 ora italiana e terminerà alle 22:52.

Il prossimo aprile, un’eclissi solare totale attraverserà gli Stati Uniti nella direzione opposta rispetto all’eclissi odierna: inizierà in Messico e andrà dal Texas al New England prima di finire nel Canada orientale. La prossima eclissi ad Anello di Fuoco avverrà nell’ottobre 2024 sulla punta più meridionale del Sud America. L’Antartide ne avrà una nel 2026.