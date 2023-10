Sta arrivando un El Niño “forte”: ecco cosa significa e cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi

MeteoWeb

La costante ripetizione della frase “sta arrivando un forte El Niño” negli ultimi mesi sta provocando apprensione e incertezza. Tuttavia, per comprenderne appieno le implicazioni, è essenziale approfondire il concetto di El Niño. Questo fenomeno climatico, parte dell’El Niño-Southern Oscillation (ENSO), comporta un riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale. Le conseguenze possono essere varie: alterazioni nei modelli di precipitazioni, anomali cambiamenti di temperatura e fenomeni meteo estremi. Può causare inondazioni o siccità, incidere sulla crescita delle colture, innescare incendi boschivi e perturbare gli ecosistemi marini. Quindi, la suddetta affermazione è senza dubbio inquietante, ed è cruciale fare chiarezza su origine e implicazioni.

Cos’è un El Niño forte

Durante un anno normale, le temperature superficiali del mare più calde si registrano nel Pacifico occidentale e nell’Oceano Indiano, in quella che è conosciuta come la piscina calda del Pacifico indo-occidentale. Di tanto in tanto, gli alisei che soffiano da Est a Ovest si indeboliscono, permettendo all’acqua calda di spostarsi verso Est e accumularsi lungo l’equatore. L’acqua calda fa sì che l’aria sopra di essa si riscaldi e si innalzi, alimentando le precipitazioni nel Pacifico centrale e spostando i modelli di circolazione atmosferica attraverso il bacino. Questo fenomeno è noto come El Niño e può influenzare il clima in tutto il mondo.

Un forte El Niño, nella definizione più elementare, si verifica quando la temperatura media della superficie del mare nel Pacifico equatoriale è di almeno 1,5°C più calda del normale. Viene misurato in una sezione lungo l’equatore, all’incirca a Sud delle Hawaii, nota come Indice Nino 3.4.

Inoltre, El Niño è un fenomeno accoppiato oceano–atmosfera, e anche l’atmosfera gioca un ruolo cruciale. Ciò che è considerato sorprendente riguardo l’evento di quest’anno è che l’atmosfera non ha risposto tanto quanto ci saremmo aspettati in base all’aumento della temperatura della superficie del mare, riporta The Conversation, che ha interrogato in merito Aaron Levine, scienziato atmosferico dell’Università di Washington.

El Niño e la stagione degli uragani

La stagione degli uragani atlantici del 2023 è un buon esempio. I meteorologi utilizzano spesso El Niño come predittore del wind shear, che può smantellare gli uragani dell’Atlantico. Poiché l’atmosfera non ha risposto immediatamente all’acqua più calda, l’impatto sugli uragani nell’Atlantico è stato attenuato.

L’atmosfera è ciò che trasmette l’impatto di El Niño. Il calore dell’acqua calda dell’oceano fa sì che l’aria sopra di essa si riscaldi e si sollevi, alimentando le precipitazioni. Quell’aria sprofonda poi di nuovo sull’acqua più fredda. Il sollevamento e l’abbassamento crea giganteschi movimenti ad anello nell’atmosfera chiamati “Circolazione Walker“. Quando l’acqua calda si sposta verso Est, si sposta anche dove si verificano i movimenti di risalita e di abbassamento. L’atmosfera reagisce a questo cambiamento come le increspature in uno stagno quando si getta dentro un sasso. Queste increspature influenzano la corrente a getto, che determina i modelli meteorologici negli Stati Uniti, ad esempio. Quest’anno, rispetto ad altri grandi eventi di El Niño – come quelli del 1982-83, 1997-98 e 2015-16 – non si sta osservando lo stesso cambiamento nel luogo in cui si verificano le precipitazioni. Sta impiegando molto più tempo per svilupparsi e non è così forte, riporta ancora The Conversation.

Parte di ciò, presumibilmente, è legato al fatto che tutti i tropici sono molto, molto caldi, ma questo è ancora un campo di ricerca in evoluzione, ha spiegato Levine. Come cambierà El Niño con i cambiamenti climatici è una questione grande e aperta. El Niño si verifica solo ogni tot di anni e c’è una discreta variabilità tra gli eventi, quindi ottenere una base di riferimento è difficile, secondo lo scienziato atmosferico.

Quali sono le previsioni per il 2023

Quando i meteorologi e i climatologi affermano che si svilupperà un forte El Niño, lo fanno basandosi sul modello di previsione di cui si fidano. Già la primavera scorsa i modelli di previsione dinamica erano molto fiduciosi sul potenziale di un forte sviluppo di El Niño. Si tratta di grandi modelli che risolvono equazioni fisiche di base, a partire dalle attuali condizioni oceaniche e atmosferiche. Tuttavia, i modelli statistici, che utilizzano predittori statistici di El Niño calcolati sulla base di osservazioni storiche, erano meno certi. Anche nelle prospettive dei modelli di previsione più recenti, i modelli di previsione dinamici prevedono un El Niño più forte di quanto riportano i modelli statistici.

Se si utilizza solo l’indice El Niño basato sulla temperatura della superficie del mare, la previsione è per un El Niño abbastanza forte. Gli indici che incorporano l’atmosfera non rispondono allo stesso modo. Sono state osservate anomalie atmosferiche – misurate dall’altezza delle nuvole monitorate dai satelliti o dalla pressione a livello del mare nelle stazioni di monitoraggio – nel Pacifico da maggio e giugno, ma non in modo molto consistente. Anche a settembre, in termini di grandezza complessiva, non erano affatto grandi quanto lo erano nel 1982. Ora si guarda alla reazione dell’atmosfera in inverno, quando El Niño raggiungerà il suo picco.

Gli effetti

El Niño è un fenomeno climatico periodico che ha un impatto significativo in tutto il mondo. Nei paesi dell’America Latina, come il Perù, può causare piogge intense e inondazioni devastanti, danneggiando le coltivazioni di mais e riso. In Australia, El Niño è associato a siccità prolungate, incendi boschivi e carenza d’acqua, mettendo a rischio il settore agricolo e aumentando i prezzi alimentari. Negli Stati Uniti, in particolare nella regione del Midwest, può portare a inondazioni e tempeste violente, con impatti negativi sull’agricoltura e sulle infrastrutture. Allo stesso tempo, altre parti del mondo, come l’Indonesia, possono sperimentare condizioni di siccità e incendi boschivi a causa dell’incremento delle temperature. Le sue influenze si estendono anche ai fenomeni meteorologici estremi, influenzando i monsoni in Asia e gli eventi climatici in Africa, portando a carestie o inondazioni.

La durata

Spesso durante gli eventi di El Niño – eventi particolarmente forti – le anomalie della temperatura della superficie del mare collassano molto rapidamente durante la primavera dell’emisfero settentrionale. Quasi tutti finiscono ad aprile o maggio. Uno dei motivi è che El Niño determina la sua stessa fine. Quando si verifica questo evento climatico, l’acqua calda viene consumata e il volume dell’acqua calda si riduce. Alla fine, consuma il suo carburante.

La superficie può rimanere calda per un po’, ma una volta che il calore proveniente dal sottosuolo se ne va e ritornano gli alisei, l’evento El Niño viene meno. Alla fine dei passati eventi El Niño, l’anomalia della superficie del mare è diminuita molto rapidamente e sono state osservate le condizioni passare tipicamente a La Niña, l’opposto più fresco di El Niño.