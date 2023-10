Estate senza fine in Salento: caldo e spiagge piene

MeteoWeb

Continua l’estate sull’Italia in questo inizio ottobre dominato dall’anticiclone africano. Il risultato sono giornate stabili su tutto il Paese e caldo anomalo. Mentre al Nord oggi si raggiungono picchi di +32-33°C, che stanno scrivendo nuovi record, in Puglia, con le temperature sui +27-28°C, si va ancora tranquillamente al mare. Presenze da grandi numeri anche per la seconda domenica di ottobre soprattutto sul versante jonico della costa salentina dove, a causa del vento di tramontana, il mare si presenta piatto e cristallino.

Se gran parte degli stabilimenti balneari hanno chiuso i battenti, quelli che a Porto Cesareo sono rimasti attivi seguendo l’andamento del meteo, sono stati presi d’assalto, con un overbooking inatteso e le cucine in piena attività. Oltre ai residenti, numerosi i turisti giunti da Svizzera, Francia, Australia. “Abbiamo approfittato delle tre settimane di vacanza che le nostre scuole concedono ora secondo un calendario diverso da quello italiano per raggiungere la Puglia”, racconta all’AGI Petra, turista svizzera in vacanza a Porto Cesareo. “Ho letto un articolo bilingue, in tedesco e francese, su una rivista dedicata che parlava proprio del Salento e ho scelto così la meta di queste mie vacanze. Non mi sembra vero ma sembra estate piena, un mare unico, e la gente poi all’altezza di quanto si racconta, ospitale e con la porta di casa sempre aperta“.

